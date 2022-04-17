果然是旧疯！刚刚的VCR有出现殷志源的Part吗？殷志源：「一次都没有，退队的人声音倒是一直出现」

果然是旧疯！刚刚的VCR有出现殷志源的Part吗？殷志源：「一次都没有，退队的人声音倒是一直出现」

明星   2022年4月17日   星期日09:13   Yuan  

（封面图源：IG@amazingsat_official、tvN《惊人的星期六》截图）

14日播出的《惊人的星期六》由殷志源、金钟旼作为嘉宾出演。

在播了一段影片（水晶男孩的《品生品死》）后，Boom 问：「刚刚的 VCR 有的音乐，有殷志源的 Part 吗？」殷志源回答一次都没有后，还接著说：「甚至退队的人，声音还一直出现。」这也引发全场爆笑，而 Boom 也说：「啊...对不起，下次会更加注意仔细的。」

播出后，也在韩网引发热烈讨论。网友们纷纷留言表示：「殷志源疯了 哈哈哈哈」、「真痛快，果然是我们殷队长」、「因爲退出的孩子粉丝们受到了伤害，看到了很多损失，所以殷志源肯定很辛苦」、「我看了直播，只播放姜成勋的部分ㅋㅋㅋㅋ」、「太妍的笑声好搞笑」、「因爲明目张胆地说出来，所以很爽快」、「但是...看起来真的很年轻，只有我老了」等等。
 

水晶男孩（SECHSKIES）在2000年解散后，直至2016年4月14日，在MBC综艺《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手（六六歌）》第二季的游击演唱会首度合体，之后与YG娱乐签约，并重启团体活动，在日前（4月15日）迎来出道25周年。

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