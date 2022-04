果然是旧疯！刚刚的VCR有出现殷志源的Part吗？殷志源：「一次都没有，退队的人声音倒是一直出现」

14日播出的《惊人的星期六》由殷志源、金钟旼作为嘉宾出演。

在播了一段影片(水晶男孩的《品生品死》)后,Boom 问:「刚刚的 VCR 有的音乐,有殷志源的 Part 吗?」殷志源回答一次都没有后,还接著说:「甚至退队的人,声音还一直出现。」这也引发全场爆笑,而 Boom 也说:「啊...对不起,下次会更加注意仔细的。」

播出后,也在韩网引发热烈讨论。网友们纷纷留言表示:「殷志源疯了 哈哈哈哈」、「真痛快,果然是我们殷队长」、「因爲退出的孩子粉丝们受到了伤害,看到了很多损失,所以殷志源肯定很辛苦」、「我看了直播,只播放姜成勋的部分ㅋㅋㅋㅋ」、「太妍的笑声好搞笑」、「因爲明目张胆地说出来,所以很爽快」、「但是...看起来真的很年轻,只有我老了」等等。



水晶男孩(SECHSKIES)在2000年解散后,直至2016年4月14日,在MBC综艺《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手(六六歌)》第二季的游击演唱会首度合体,之后与YG娱乐签约,并重启团体活动,在日前(4月15日)迎来出道25周年。

Let’s spend another 25 together!!!

Here for you always!

Congratulations #젝키의_스물다섯번째생일_축하해 #젝스키스 #SECHSKIES#젝스키스_데뷔25주년_축하해 pic.twitter.com/eySWquQNuG