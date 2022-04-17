果然是旧疯！刚刚的VCR有出现殷志源的Part吗？殷志源：「一次都没有，退队的人声音倒是一直出现」

14日播出的《惊人的星期六》由殷志源、金钟旼作为嘉宾出演。

在播了一段影片（水晶男孩的《品生品死》）后，Boom 问：「刚刚的 VCR 有的音乐，有殷志源的 Part 吗？」殷志源回答一次都没有后，还接著说：「甚至退队的人，声音还一直出现。」这也引发全场爆笑，而 Boom 也说：「啊...对不起，下次会更加注意仔细的。」

은지원 멘트 진짜 기쎔존나쎔임ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 퇴출 당한 앸ㅋ큐ㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/2eQbxk5q0I — 퓨그류 (@pyugeul525) April 16, 2022

播出后，也在韩网引发热烈讨论。网友们纷纷留言表示：「殷志源疯了 哈哈哈哈」、「真痛快，果然是我们殷队长」、「因爲退出的孩子粉丝们受到了伤害，看到了很多损失，所以殷志源肯定很辛苦」、「我看了直播，只播放姜成勋的部分ㅋㅋㅋㅋ」、「太妍的笑声好搞笑」、「因爲明目张胆地说出来，所以很爽快」、「但是...看起来真的很年轻，只有我老了」等等。



水晶男孩（SECHSKIES）在2000年解散后，直至2016年4月14日，在MBC综艺《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手（六六歌）》第二季的游击演唱会首度合体，之后与YG娱乐签约，并重启团体活动，在日前（4月15日）迎来出道25周年。

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