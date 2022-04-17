選愛豆到底要不要看人品？Black Eyed必勝表示：堅決拒收太妹出身的人！

人品是成為愛豆的必備條件之一嗎？

最近韓網上關於這個問題熱度極高，引來大量討論，只因旗下擁有防彈少年團這樣頂流愛豆團的娛樂經紀公司HYBE力推了新女團LE SSERAFIM，其中一位成員金佳藍卻在即將出道的前夕被踢爆包括校園暴力在內的黑料以及動作不雅的黑照，網友們指責HYBE識人不清的同時，抵制她出道。 雖然HYBE回應稱金佳藍才是受害者，但越是澄清越是有更多的黑料爆出，與此同時也引申出「選愛豆到底要不要看人品」這個話題。



網友們各抒己見，議論紛紛，此時樂壇知名製作人Black Eyed必勝（Rado和崔奎成）的舊採訪吸引了所有人的目光，作為女團STAYC的打造者，Black Eyed必勝曾經說過：「各家公司除了自辦選秀之外，還會到實用音樂培訓班里挑選想要成為愛豆的預備人才。 第一步要拍攝唱跳影片，以確定是否有培養潛力；第二步要面試，再經歷一輪優勝劣汰。 在這個過程中我們會進行多方面考察，比如本人是否有清晰的目標，在學校表現如何等等。 fb、ig這些SNS帳號我們也會仔細檢查。 太妹出身的孩子我們堅決拒收，萬一出道以後被爆出黑料的話，公司的投資就全都打水漂了。 」



Black Eyed必勝絕對有資格這麼說，不僅是因為他們自己就是經紀公司HIGH-UP娛樂的掌舵者，還因這兩位是業內佼佼者，創造出多首K-POP經典大熱曲目，T-ARA的《Roly-Poly》、《Bo Peep Bo Peep》，張賢勝&泫雅的《Trouble Maker》，SISTAR的《Touch My Body》，TWICE的《Cheer up》、《TT》皆出自他們之手。作為樂壇業內人士、專業人士，看得多了自然考慮得也更全面。這番採訪此時重新被提及，也引發了很多網民的共鳴，表示「說實話 要是愛豆出道后才惹是生非，那公司確實也沒法未卜先知。可是出道前檢查成員有沒有黑歷史，這難道不是必走的基本程式嗎」。

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