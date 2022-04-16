【K社韓文小百科】韓國人一生中平均有34年都在上網，是亞洲之首！台灣排第二

網路飛速發展的時候，似乎每個人的生活都不開它，都說人的一生中差不多有1/3的時間都在睡覺，那麼你知道有多少時間大家花費在網路上嗎？

NordVPN日前委託專業調查機構Cint以多個國家為「標本」做了相關研究，韓國本土調查對象則是18歲-54歲的成人網路消費者，根據結果顯示韓國人的一生中有34年用在了網路上，是所有亞洲國家和地區中使用時長最久的國家。

若按照2020年公佈的韓國人平均壽命83.5歲來看，有40%的時間耗費在了網路上。緊隨其後的則是臺灣（33年）和新加坡（27年），網路發達的日本僅為11年。而全球網路時間使用最長的國家則是巴西，竟長達41年。



以一週七天為單位，韓國人每周在網路上消耗的時間為51小時，其中18個小時與工作無關，剩下的33小時用來瀏覽YouTube、使用OTT平臺刷劇，每周花費20個小時觀看網路影片等。 調查結果還顯示，韓國人每天上網開始的時間為早晨10點7分，結束時間為9點42分。 因為網路使用時間較長，很多受訪者表示願意和他人共用包括姓名、出生日期、家庭住址、婚姻狀況等個人信息。 如果可以永久刪除網路上的個人信息的話，有三分之一的人願意用「一輩子不喝酒」來替換，還有人稱可以放棄遊戲和體育活動來換取個人信息刪除。

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