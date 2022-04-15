戲還沒播化學反應就超強！《流星》李聖經&金永大採訪互動親暱，弟弟超愛靠在姐姐身上還很會撩♥

網友：「沒看過那麼多有肢體接觸的採訪。」這下《流星》是不是非看不可了！

李聖經與金永大主演的tvN愛情喜劇《流星》將在下週首播，昨（14）日時尚雜誌《ELLE》釋出了一支採訪影片，兩個人化學反應超強，YouTube留言區吸引了逾230則留言！

《ELLE》邀請李聖經與金永大來到「化學反應工作室」單元受訪，兩個人開頭就說彼此很親近，金永大還說：「沒有寒星*我就活不下去。」李聖經不是笑他油膩，反而是說：「他把我想講的搶走了。」（*編按：劇中角色。下一題就說到他倆戲外會互喊「寒星」、「泰成」，或是喊「姐姐」、「永大」。）



整場採訪下來，觀眾一定都發現了金永大只要害羞就會靠向李聖經吧？第一次是金永大在回答李聖經與劇中吳寒星的差異時，他說自己向李聖經學習不少，講一講就害羞得靠向李聖經想躲起來。



李聖經問金永大如果要合作下一部作品想選什麼題材，金永大說：「想選悲劇，是個深刻且漫長的故事，我們相愛了千年……」李聖經聽了驚呼，金永大見狀又害羞的靠向李聖經啦！



不僅如此，金永大也很會撩「姐姐」呢！問到MBTI人格，李聖經問：「不是說（外向性格）和我很相像嗎？」金永大冷不防撩一句：「大家不是都說戀愛的時候彼此會變得很像嗎？」讓李聖經摀臉尖叫啦！



還有一些小細節值得觀察，例如金永大向李聖經伸出手時，李聖經自然而然的就抓住他的手拍拍拍，後製不曉得是不是察覺這舉動來得很突然，還放大畫面加上字幕「？？」。談論蘇子葉理論時，金永大一邊講話手就伸向李聖經放在膝蓋上的手拍拍拍……



底下網友留言：「OK他們化學反應很瘋狂狂狂狂，從來沒有看過那麼多肢體接觸的採訪。」「好自在的聊天啊，他們化學反應好強，等不及劇播了！」「哇，他們相處很融洽，喜歡他們的化學反應，迫不及待看更多」「我無法停止微笑……他們太可愛了！！！他們現在真的很親近<333」「相處得很好，很像已經認識很久了……」

想看李聖經與金永大更多甜甜互動就等《流星》播出吧！金永大在採訪最後還劇透「寒星和泰成互相喜歡……」到底是真是假？李聖經也預告劇中有些內容是取材真實事件呢！不過解釋編劇早已巧妙改編，不用去猜取材自誰*。（*編按：編劇崔延秀是實際長期於經紀公司工作過的。）

▼《ELLE》採訪影片〈拍攝中向李聖經告白的金英大 電視劇《流星》孔泰成、吳寒星的默契工作所〉（含英文字幕，電腦版YouTube可點→英文字幕→自動翻譯→中文）



▼《流星》中文版預告



▼也可欣賞李聖經與金永大為《ELLE》所拍的畫報



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞