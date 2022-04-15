潤娥教大家餅乾沒吃完怎麼保存！在韓網引發熱烈討論，網友：「餅乾爲什麼會剩下、拆開就結束了」

潤娥日前公開的 Vlog 中，有一段是她教大家餅乾沒吃完該怎麼保存，照著她的方法，即使沒有橡皮筋、夾子，也能把沒有吃完的餅乾保存好，真的是生活智慧王 XD

윤아가 남는 과자 바삭하게 먹는 방법 알려줌.. 진짜 생활의 달인 맞다니까 pic.twitter.com/OcPckP71c2 — 윤아야 계좌만 불러 (@only_young_life) April 12, 2022

雖然潤娥在影片中有解釋：「昨天我真的吃了很多東西，所以最後在吃這個的時候，實在吃不下去就去睡覺了，才折起來的。」不過...影片一公開，也引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「餅乾爲什麼會剩下...」、「潤娥啊一般不會剩下餅乾，拆開就結束了」、「雖然點子很好，但我不會剩下」、「就像以前在《孝利家民宿》，好像知道很多生活祕訣」、「這個餅乾超好吃」、「可悲的是沒有剩下餅乾的事情」、「潤娥爲什麼這麼可愛」、「真的是天才啊」等等。





而潤娥與李鍾碩主演的《黑話律師》（《Big Mouth》）已經確定7月在MBC播出。該劇講述勝訴率10%的律師朴昌浩（李鍾碩 飾）意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，且為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。而潤娥飾演朴昌浩的妻子高美好，歷經社會洗禮後逐漸變成厚臉皮的女人，也會經常罵髒話。

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