戏还没播化学反应就超强！《流星》李圣经&金永大采访互动亲昵，弟弟超爱靠在姐姐身上还很会撩♥

网友：「没看过那么多有肢体接触的采访。」这下《流星》是不是非看不可了！

李圣经与金永大主演的tvN爱情喜剧《流星》将在下周首播，昨（14）日时尚杂志《ELLE》释出了一支采访影片，两个人化学反应超强，YouTube留言区吸引了逾230则留言！

《ELLE》邀请李圣经与金永大来到「化学反应工作室」单元受访，两个人开头就说彼此很亲近，金永大还说：「没有寒星*我就活不下去。」李圣经不是笑他油腻，反而是说：「他把我想讲的抢走了。」（*编按：剧中角色。下一题就说到他俩戏外会互喊「寒星」、「泰成」，或是喊「姐姐」、「永大」。）



整场采访下来，观众一定都发现了金永大只要害羞就会靠向李圣经吧？第一次是金永大在回答李圣经与剧中吴寒星的差异时，他说自己向李圣经学习不少，讲一讲就害羞得靠向李圣经想躲起来。



李圣经问金永大如果要合作下一部作品想选什么题材，金永大说：「想选悲剧，是个深刻且漫长的故事，我们相爱了千年……」李圣经听了惊呼，金永大见状又害羞的靠向李圣经啦！



不仅如此，金永大也很会撩「姐姐」呢！问到MBTI人格，李圣经问：「不是说（外向性格）和我很相像吗？」金永大冷不防撩一句：「大家不是都说恋爱的时候彼此会变得很像吗？」让李圣经捂脸尖叫啦！



还有一些小细节值得观察，例如金永大向李圣经伸出手时，李圣经自然而然的就抓住他的手拍拍拍，后制不晓得是不是察觉这举动来得很突然，还放大画面加上字幕「？？」。谈论苏子叶理论时，金永大一边讲话手就伸向李圣经放在膝盖上的手拍拍拍……



底下网友留言：「OK他们化学反应很疯狂狂狂狂，从来没有看过那么多肢体接触的采访。」「好自在的聊天啊，他们化学反应好强，等不及剧播了！」「哇，他们相处很融洽，喜欢他们的化学反应，迫不及待看更多」「我无法停止微笑……他们太可爱了！！！他们现在真的很亲近<333」「相处得很好，很像已经认识很久了……」

想看李圣经与金永大更多甜甜互动就等《流星》播出吧！金永大在采访最后还剧透「寒星和泰成互相喜欢……」到底是真是假？李圣经也预告剧中有些内容是取材真实事件呢！不过解释编剧早已巧妙改编，不用去猜取材自谁*。（*编按：编剧崔延秀是实际长期於经纪公司工作过的。）

▼《ELLE》采访影片〈拍摄中向李圣经告白的金英大 电视剧《流星》孔泰成、吴寒星的默契工作所〉（含英文字幕，电脑版YouTube可点→英文字幕→自动翻译→中文）



▼《流星》中文版预告



▼也可欣赏李圣经与金永大为《ELLE》所拍的画报



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