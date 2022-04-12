《全知干預視角》張員瑛用雙手吃草莓掀熱議：超可愛VS太在意鏡頭了！

《全知干預視角》張員瑛用雙手吃草莓掀熱議：超可愛VS太在意鏡頭了！

明星   2022年4月12日   星期二10:37   Tracy   9

（封面圖源：IG@for_everyoung10、MBC《全知干預視角》）

愛豆團一向備受矚目，若你還是隊內人氣成員，那麼民眾們一定會拿著放大鏡觀察你的一舉一動。

最近綜藝節目《全知干預視角》觀察了女團IVE的宿舍生活，作為人氣成員的的張員瑛受到了很大的關注，只是沒想到她吃草莓的一個小動作居然也能讓網友們吵翻，我們一起來看看到底是怎麼回事。
（圖源：MBC《全知干預視角》）

節目中成員們聚集在客廳吃葡萄、草莓，她們一邊吃一邊聊天，氛圍很輕鬆。此時鏡頭捕捉到了張員瑛，只見她兩手拿著草莓吃起來，咬了一口之後慢慢咀嚼，很像一隻可愛的小倉鼠。MC柳炳宰看到她的吃相之後還模仿了一遍，逗得大家哈哈大笑。 另一位MC宋恩伊則表示：「吃草莓用兩隻手的話太犯規了。」 張員瑛解釋稱：「這草莓太大了，所以才用雙手拿啊。」

然而相關畫面播出後，卻在網路上掀起了熱議。 很多網民評價：「她好可愛」、「張員瑛就是小公主的樣子」、「她是吃可愛長大的吧」等。但也有部份網友卻看不下去了，指責張員瑛太做作，稱：「草莓能有多大？ 非要用兩隻手？」、「過於在意鏡頭了」、「私下肯定不這麼吃」、「還有她早上健身也讓人覺得很不自然」。

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留言/評論
  • 這麼大一顆草莓，我也會用兩隻手 不然一不小心就會草莓汁滴的到處都是 罵的人單純是想罵而已
    45分前
  • 管別人用一隻手還是兩隻手😑
    32分前
  • 人家小元還是小朋友啊😍
    29分前
  • 超可愛的😍
    56分前
  • 我還以為這種吃法只會在動漫裡出現🤣🤣🤣
    46分前
→更多留言...(4)
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