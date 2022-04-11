要继续走花路啊！薛仁雅与 GOLDMEDALIS 签订专属合约，公司大前辈金秀贤发文祝贺：「哦天啊！」

要继续走花路啊！薛仁雅与 GOLDMEDALIS 签订专属合约，公司大前辈金秀贤发文祝贺：「哦天啊！」

明星   2022年4月11日   星期一14:37   Yuan  

（封面图源：OUI 娱乐、IG@_seorina 截图）

薛仁雅在离开前东家 OUI 娱乐后，确定与 GOLDMEDALIS 签订专属合约。

今日（11日），GOLDMEDALIST 表示：「薛仁雅是兼具魅力外貌和扎实演技的演员，为了让对演技有著与众不同热情的薛仁雅作为演员展现新的魅力，GOLDMEDALIST 将作为坚实的伙伴竭尽全力。不分类型、拥有无限潜力的薛仁雅演员，今后将与 GOLDMEDALIST 一起展开活跃的活动，希望大家多多期待和支持他。」

薛仁雅在 IG 限时动态上传与公司艺人墙的合照，并写下：「请多多关照！」而公司前辈金秀贤也在 IG 限时动态上传薛仁雅在公司拍摄的照片，写道：「哦天啊」、「是薛仁雅」，欢迎她的加入。（GOLDMEDALIST 旗下有金秀贤、徐睿知、金秀贤、崔显旭等演员）
（图源：IG@_seorina 截图）（图源：IG@soohyun_k216 截图）

2015年出道的薛仁雅，以稳定的演技、明朗干练的魅力，不仅在电视剧，在综艺上也表现得非常活跃。近年她通过《大力女子都奉顺》、《学校2017》、《爱情是Beautiful，人生是Wonderful》、《哲仁王后》和《社内相亲》等一部部作品，展现不同的演技，每部都留下存在感。
（图源：OUI 娱乐）（图源：SBS《社内相亲》剧照）

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