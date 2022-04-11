《社內相親》「暖男秘書」金旻奎理想型公開：眼睛漂亮、有禮貌的人，像我一樣喜歡貓就好了

金旻奎日前為雜誌《THE STAR》拍攝一組畫報，他靠在沙發上露出溫柔的微笑、擺出從容的姿勢，展現專業的樣子。

畫報拍攝後他也接受採訪，在《社內相親》飾演「車成勳」的金旻奎，被問到演戲時最費心的部分，他說：「爲了鍛鍊身體，我努力運動了。」另外，網路漫畫原著中車成勳雖然看起來冷漠，但也有溫柔的一面，金旻奎也提到爲了把這部分通過演技展現出來，付出很多努力。

接著，對於和同僚演員們的演技配合，金旻奎說：「不管怎麼說，如果和一起工作的演員們合作不默契或是關係尷尬，演技的默契度就不太好。但是看過電視劇的人應該都知道，我們很有默契，所以收視率也不錯，受到很多關注和喜愛。」

對於不演戲的金旻奎的實際性格，他表示：「我是典型的木訥男人，喜歡和朋友們一起打遊戲。」當被問到理想型時，金旻奎說：「希望是一位眼睛漂亮、有禮貌的人，如果像我一樣喜歡貓就好了。」

而2013年作為演員出道的金旻奎，出演過」《Signal》、《今生是第一次》、《揀擇－女人們的戰爭》、《便利店新星》、《雪降花》和《社內相親》等作品，通過多樣的角色展現不同的魅力，演技也越來越進步，期待他的下一部作品啊！



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