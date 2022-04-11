《社内相亲》「暖男秘书」金旻奎理想型公开：眼睛漂亮、有礼貌的人，像我一样喜欢猫就好了

金旻奎日前为杂志《THE STAR》拍摄一组画报，他靠在沙发上露出温柔的微笑、摆出从容的姿势，展现专业的样子。

画报拍摄后他也接受采访，在《社内相亲》饰演「车成勋」的金旻奎，被问到演戏时最费心的部分，他说：「爲了锻炼身体，我努力运动了。」另外，网路漫画原著中车成勋虽然看起来冷漠，但也有温柔的一面，金旻奎也提到爲了把这部分通过演技展现出来，付出很多努力。

接著，对於和同僚演员们的演技配合，金旻奎说：「不管怎么说，如果和一起工作的演员们合作不默契或是关系尴尬，演技的默契度就不太好。但是看过电视剧的人应该都知道，我们很有默契，所以收视率也不错，受到很多关注和喜爱。」

对於不演戏的金旻奎的实际性格，他表示：「我是典型的木讷男人，喜欢和朋友们一起打游戏。」当被问到理想型时，金旻奎说：「希望是一位眼睛漂亮、有礼貌的人，如果像我一样喜欢猫就好了。」

而2013年作为演员出道的金旻奎，出演过」《Signal》、《今生是第一次》、《拣择－女人们的战争》、《便利店新星》、《雪降花》和《社内相亲》等作品，通过多样的角色展现不同的魅力，演技也越来越进步，期待他的下一部作品啊！



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