【分集劇情】《還有明天》EP.4：崔俊雄拯救朋友也彌補了自己的遺憾，WINNER姜昇潤甜蜜戀情因一場意外戛然而止！

這集有笑點也有淚點，越來越好看了~

第4集：時間之林（下）&樹木（上）

具戀用超能力救下在水的父親，和崔俊雄一起去買炸雞，發現只有一家叫做「走馬燈」的炸雞店開著門，意識到這是玉皇的安排。 兩人親手做了炸雞，穿上小雞裝送給在水祝他生日快樂。 在水父親看到具戀貼在炸雞盒上的字條「失敗就是要讓你再次嘗試」，也把這句話講給童年的在水。





回到現在，崔俊雄把走馬燈炸雞拿給想要跳樓的成年在水，在水猜測危機管理組是俊雄拜託來救他的人，重新獲得活下去的力量。順便吐槽俊雄做的炸雞很難吃XD



俊雄父親是記者，一直只給家人拍照、自己卻沒有入鏡，某次出差採訪就沒有回來。 離開過去之前，俊雄發現今天就是他父親出差的日子，於是衝下車把童年的自己帶到父親面前，為全家人拍了一張合影。



因車禍過世的許娜英的靈魂逃跑了10天，她的丈夫姜優盡（姜昇潤 飾）悲痛過度出現輕生念頭。 許娜英在芭蕾夢破碎之後曾經被姜優盡救過一次，認為只有她能救姜優盡，求崔俊雄幫助她;而朴重吉則認為危機管理組在妨礙他們工作。 具戀問姜優盡這樣痛苦是不是有其他原因，姜優盡咆哮著說：「是我殺了她！」





ps.這集結尾彩蛋也好可愛，具戀無奈地穿上小雞裝，崔俊雄坐在機車後面摟腰被拒絕、扶肩膀也被拒絕，最後直接「摸頭殺」XD



【下集預告】

姜優盡被妻子的家人責備、自己也很難受。 朴重吉發現了許娜英的所在、要把她引渡去陰間，具戀為了救姜優盡，決定與朴重吉對抗，但似乎因為被懲罰不能使用超能力，虛弱地倒在地上。



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