【分集剧情】《还有明天》EP.4：崔俊雄拯救朋友也弥补了自己的遗憾，WINNER姜升润甜蜜恋情因一场意外戛然而止！

这集有笑点也有泪点，越来越好看了~

第4集：时间之林（下）&树木（上）

具恋用超能力救下在水的父亲，和崔俊雄一起去买炸鸡，发现只有一家叫做「走马灯」的炸鸡店开著门，意识到这是玉皇的安排。 两人亲手做了炸鸡，穿上小鸡装送给在水祝他生日快乐。 在水父亲看到具恋贴在炸鸡盒上的字条「失败就是要让你再次尝试」，也把这句话讲给童年的在水。





回到现在，崔俊雄把走马灯炸鸡拿给想要跳楼的成年在水，在水猜测危机管理组是俊雄拜托来救他的人，重新获得活下去的力量。顺便吐槽俊雄做的炸鸡很难吃XD



俊雄父亲是记者，一直只给家人拍照、自己却没有入镜，某次出差采访就没有回来。 离开过去之前，俊雄发现今天就是他父亲出差的日子，於是冲下车把童年的自己带到父亲面前，为全家人拍了一张合影。



因车祸过世的许娜英的灵魂逃跑了10天，她的丈夫姜优尽（姜升润 饰）悲痛过度出现轻生念头。 许娜英在芭蕾梦破碎之后曾经被姜优尽救过一次，认为只有她能救姜优尽，求崔俊雄帮助她;而朴重吉则认为危机管理组在妨碍他们工作。 具恋问姜优尽这样痛苦是不是有其他原因，姜优尽咆哮著说：「是我杀了她！」





ps.这集结尾彩蛋也好可爱，具恋无奈地穿上小鸡装，崔俊雄坐在机车后面搂腰被拒绝、扶肩膀也被拒绝，最后直接「摸头杀」XD



【下集预告】

姜优尽被妻子的家人责备、自己也很难受。 朴重吉发现了许娜英的所在、要把她引渡去阴间，具恋为了救姜优尽，决定与朴重吉对抗，但似乎因为被惩罚不能使用超能力，虚弱地倒在地上。



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