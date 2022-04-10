《瘋狂愛上你》越追越好看！金材昱終於意識到愛情，鄭秀晶擺脫惡劣上司後能否換來深情男友EP.9-10

兩位終於要開始戀愛了，小編好感動～！TAT

KBS 爆笑愛情喜劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）第9~10集更加精采，盧高鎮代表（金材昱 飾）終於意識到對秘書李晨阿（鄭秀晶 飾）的感情，兩人終於要開始戀愛啦～～～。（這真的是我看過最慢的戀愛進度了…XD 但很值得期待！）



上一回的深吻過後，兩人待在車裡一陣尷尬，本來盧高鎮說剛才都只是逢場作戲而且可以抵消債務，惹怒了李晨阿後發現自己的失禮又鄭重的鞠躬道歉，讓李晨阿相當驚訝。



這一吻後盧高鎮也意識到自己越來越在意李晨阿，甚至李晨阿在臉湊近他時，他都會忍不住閉上雙眼等待的她的唇，但李晨阿只是要拿掉他肩膀上的頭髮，讓盧高鎮頓時感到非常丟臉～。XD



盧高鎮開始懷疑起副代表可能是車禍時攻擊他的幫兇，但擁有初創公司、革命情感的好兄弟，他目前也只是靜靜觀望，之後更發現他與敵對的公司代表見面，盧高鎮心中開始對唯一的好友加深了警戒。



另一邊，女二也想贏回盧高鎮的心，刻意邀約盧高鎮和李晨阿一起到當年兩人戀愛時的餐廳吃飯，但只是被兩人曬了一波恩愛，盧高鎮也根本沒把她放在眼裡。



這一集的最後，李晨阿在盧高鎮的拍攝現場看到即將掉落的燈架，奮不顧身的推倒盧高鎮避開了危險，看著一心保護著他的李晨阿，盧高鎮的心更加的動搖了。



EP.10盧高鎮抱著李晨阿就醫，滿臉的擔心，之後更向李晨阿示好示弱，看到男同事跟李晨阿相處融洽也會非常吃醋，在李晨阿碰到私生飯攻擊時，盧高鎮也及時出現護著她，每一個舉動都不同以往。



之後，李晨阿意識到盧高鎮心愛奶奶的忌日，便到他家幫忙準備祭祀用品，陪在他身邊，盧高鎮也對李晨阿說出了自己的心事，討厭洋蔥和奶奶的過往，而他也不再排斥洋蔥，因為這會令他想起另外一個人（並看向李晨阿）。



盧高鎮將合約交給李晨阿讓她撕掉，宣布兩人合約正式結束，李晨阿不用假扮他的未婚妻也不再欠債，並將她從公司辭退，明明擺脫了惡劣上司，但李晨阿卻一點都不開心，更覺得冷漠的盧高鎮讓她心裡很難受。



隔天盧高鎮又恢復成以往冷漠無情的他，但卻每時每刻都在想念著李晨阿，還意外撿到了她的筆記本，越看內容表情越不對勁。

之後，盧高鎮在公司終於找到了李晨阿，並對她說：「李晨阿小姐，我們來談戀愛吧！」



下一集終於要開始戀愛啦!!! 好期待喔～。

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