《疯狂爱上你》越追越好看！金材昱终於意识到爱情，郑秀晶摆脱恶劣上司后能否换来深情男友EP.9-10

两位终於要开始恋爱了，小编好感动～！TAT

KBS 爆笑爱情喜剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）第9~10集更加精采，卢高镇代表（金材昱 饰）终於意识到对秘书李晨阿（郑秀晶 饰）的感情，两人终於要开始恋爱啦～～～。（这真的是我看过最慢的恋爱进度了…XD 但很值得期待！）



上一回的深吻过后，两人待在车里一阵尴尬，本来卢高镇说刚才都只是逢场作戏而且可以抵消债务，惹怒了李晨阿后发现自己的失礼又郑重的鞠躬道歉，让李晨阿相当惊讶。



这一吻后卢高镇也意识到自己越来越在意李晨阿，甚至李晨阿在脸凑近他时，他都会忍不住闭上双眼等待的她的唇，但李晨阿只是要拿掉他肩膀上的头发，让卢高镇顿时感到非常丢脸～。XD



卢高镇开始怀疑起副代表可能是车祸时攻击他的帮凶，但拥有初创公司、革命情感的好兄弟，他目前也只是静静观望，之后更发现他与敌对的公司代表见面，卢高镇心中开始对唯一的好友加深了警戒。



另一边，女二也想赢回卢高镇的心，刻意邀约卢高镇和李晨阿一起到当年两人恋爱时的餐厅吃饭，但只是被两人晒了一波恩爱，卢高镇也根本没把她放在眼里。



这一集的最后，李晨阿在卢高镇的拍摄现场看到即将掉落的灯架，奋不顾身的推倒卢高镇避开了危险，看著一心保护著他的李晨阿，卢高镇的心更加的动摇了。



EP.10卢高镇抱著李晨阿就医，满脸的担心，之后更向李晨阿示好示弱，看到男同事跟李晨阿相处融洽也会非常吃醋，在李晨阿碰到私生饭攻击时，卢高镇也及时出现护著她，每一个举动都不同以往。



之后，李晨阿意识到卢高镇心爱奶奶的忌日，便到他家帮忙准备祭祀用品，陪在他身边，卢高镇也对李晨阿说出了自己的心事，讨厌洋葱和奶奶的过往，而他也不再排斥洋葱，因为这会令他想起另外一个人（并看向李晨阿）。



卢高镇将合约交给李晨阿让她撕掉，宣布两人合约正式结束，李晨阿不用假扮他的未婚妻也不再欠债，并将她从公司辞退，明明摆脱了恶劣上司，但李晨阿却一点都不开心，更觉得冷漠的卢高镇让她心里很难受。



隔天卢高镇又恢复成以往冷漠无情的他，但却每时每刻都在想念著李晨阿，还意外捡到了她的笔记本，越看内容表情越不对劲。

之后，卢高镇在公司终於找到了李晨阿，并对她说：「李晨阿小姐，我们来谈恋爱吧！」



下一集终於要开始恋爱啦!!! 好期待喔～。

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