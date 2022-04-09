郭到元&尹斗俊&鄭東元《具必秀不在》海報與劇照來啦！預告郭到元展開人生下半場的全新奮鬥

（內含人物介紹）感覺會很好笑～金牌選手怎麼變炸雞店老闆了勒？

將在5月4日首播的ENA特別企劃劇《具必秀不在》，官放日前已如火如荼宣傳，海報以及三位主演郭到元、尹斗俊與鄭東元的劇照均公開，還有一支30秒預告。

《沒有具必秀》是一部生活化的人性喜劇，講述雖有家人但無家可歸的炸雞店老闆「具必秀」，和雖然有業務能力但沒錢創業的青年企業家「鄭碩」，兩個人吵吵鬧鬧的生活故事。導演為《附身》崔道勳，編劇為《便利店新星》孫謹珠。

目前公開的海報有兩款，一款是大富翁遊戲的樣式，比喻劇中角色的人生就是像在玩大富翁，為房、為事業、為錢煩惱，時喜時憂。另一款則像是密室逃脫，郭到元、尹斗俊、鄭東元三個人雖然都在夾縫中求生，卻沒有任何緊張感，上頭的字樣寫著「寧可被折斷也不被折彎！」，表現了他們不為五斗米折腰的氣概。



郭到元飾演的「具必秀」是個炸雞店老闆，他同時也是這世代常見的40代家長，總為房租和孩子的學費所苦。然而，預告中卻透露他曾是拿過金牌、風光一時的運動選手，曾被稱為「火焰男子」，為何會落得現在的下場呢？人生上半場多燦爛的具必秀，要為下半場重啟戰力！



尹斗俊飾演電機系出身的男子「鄭碩」，無論是、學歷與性格都很完美，被視為天才開發者。原以為會走上康莊大道，但鄭碩卻遭遇父親破產的危機。能安撫他的只有自己開發的APP「社區朋友24」用戶們留下的溫馨故事。後來，他與炸雞店老闆具必秀偶然糾纏在一起，鄭碩的生活迎來巨大變化。



具必秀的妻子「南成美」由韓高恩飾演。南成美是名校畢業的名牌銷售專員，兼具美貌與知性。年輕時，她以為自己會走上花路，在某個春夜命運般的和具必秀相遇，然而婚後卻發生180度大轉變。



具必秀的兒子「具俊表」則由鄭東元飾演。具俊表為中學生，正值煩惱的青春期，對世上任何事都感到好奇。看著為自己打拚的父母，他壓抑著表現任何情感，把Hip Hop當作宣洩出口。用歌詞表達自己的苦惱，漸漸的點燃了他的叛逆精神，具俊表終究中二病爆發。



《具必秀不在》預計於5月4日起於olleh tv及OTT平台seezn，已及ENA（前身skyTV）綜合電視劇綜藝頻道播出。《具必秀不在》由於是郭到元首部主演的戲劇，也是尹斗俊退伍2年後的戲劇作品，同時是Trot歌手鄭東元首次演戲，因此格外受到矚目。

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