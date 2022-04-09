郭到元&尹斗俊&郑东元《具必秀不在》海报与剧照来啦！预告郭到元展开人生下半场的全新奋斗

（内含人物介绍）感觉会很好笑～金牌选手怎么变炸鸡店老板了勒？

将在5月4日首播的ENA特别企划剧《具必秀不在》，官放日前已如火如荼宣传，海报以及三位主演郭到元、尹斗俊与郑东元的剧照均公开，还有一支30秒预告。

《没有具必秀》是一部生活化的人性喜剧，讲述虽有家人但无家可归的炸鸡店老板「具必秀」，和虽然有业务能力但没钱创业的青年企业家「郑硕」，两个人吵吵闹闹的生活故事。导演为《附身》崔道勋，编剧为《便利店新星》孙谨珠。

目前公开的海报有两款，一款是大富翁游戏的样式，比喻剧中角色的人生就是像在玩大富翁，为房、为事业、为钱烦恼，时喜时忧。另一款则像是密室逃脱，郭到元、尹斗俊、郑东元三个人虽然都在夹缝中求生，却没有任何紧张感，上头的字样写著「宁可被折断也不被折弯！」，表现了他们不为五斗米折腰的气概。



郭到元饰演的「具必秀」是个炸鸡店老板，他同时也是这世代常见的40代家长，总为房租和孩子的学费所苦。然而，预告中却透露他曾是拿过金牌、风光一时的运动选手，曾被称为「火焰男子」，为何会落得现在的下场呢？人生上半场多灿烂的具必秀，要为下半场重启战力！



尹斗俊饰演电机系出身的男子「郑硕」，无论是、学历与性格都很完美，被视为天才开发者。原以为会走上康庄大道，但郑硕却遭遇父亲破产的危机。能安抚他的只有自己开发的APP「社区朋友24」用户们留下的温馨故事。后来，他与炸鸡店老板具必秀偶然纠缠在一起，郑硕的生活迎来巨大变化。



具必秀的妻子「南成美」由韩高恩饰演。南成美是名校毕业的名牌销售专员，兼具美貌与知性。年轻时，她以为自己会走上花路，在某个春夜命运般的和具必秀相遇，然而婚后却发生180度大转变。



具必秀的儿子「具俊表」则由郑东元饰演。具俊表为中学生，正值烦恼的青春期，对世上任何事都感到好奇。看著为自己打拚的父母，他压抑著表现任何情感，把Hip Hop当作宣泄出口。用歌词表达自己的苦恼，渐渐的点燃了他的叛逆精神，具俊表终究中二病爆发。



《具必秀不在》预计於5月4日起於olleh tv及OTT平台seezn，已及ENA（前身skyTV）综合电视剧综艺频道播出。《具必秀不在》由於是郭到元首部主演的戏剧，也是尹斗俊退伍2年后的戏剧作品，同时是Trot歌手郑东元首次演戏，因此格外受到瞩目。

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