孫娜恩退出Apink！親筆信感謝粉絲和成員，組合改為5人體制

今天下午，Apink所屬社IST娛樂宣佈孫娜恩將退隊，從本月19日預計發行的出道11週年的Fan Song音源開始，Apink將以其餘5人形式繼續活動。

IST娛樂表示：「6位成員和兩個所屬社一起見面討論、分享彼此的意見，經過深思熟慮作出了這一決定。 」

孫娜恩在個人IG上PO出親筆信：「我離開了過去11年都在一起的Apink。 Apink就像一起相伴很久的家人一樣，考慮很久之後才艱難地作出這一決定。 現在我也成為一名Panda（*Apink粉絲名），為Apink應援。 」

孫娜恩感謝了每一位成員、公司同僚和粉絲：「真心感謝讓我的10代、20代無比耀眼、贈予我幸福時光的所有人。 我會把Apink孫娜恩這個名字刻在心底，最好的報答應該就是讓大家看到更好的面貌，不愧對這個名字。 」



隊長初瓏也在Apink官方IG PO出親筆信：「Panda們應該很驚訝很受傷吧，真的很對不起...... 上次特別專輯之後，所有成員一起對Apink的未來做了很多思考和討論。 成員們一起走過了10年時間、分享過幸福的時刻，所以現在這瞬間我們也仍然沒有實感。 」

「10年來為了維持Apink，成員們都做出了很多犧牲和努力。 我們彼此都很清楚這一點，所以深刻思考了對彼此怎樣最好之後作出這一決定。 Panda們雖然會很受傷，但希望大家可以繼續看著我們的另一個開始。 」

「雖然現在Panda們的心情很難平復，但我們約定，會讓大家看到更加努力的模樣。 請記得成員們一直只擔心Panda，也一直把Apink作為最優先。 」



孫娜恩2011年作為Apink成員出道，2012年開始嘗試演戲，一直不斷有作品推出。 去年與IST娛樂合約期滿、簽約YG娛樂，進一步將事業重心放在演員方面。 因為與其他成員不同公司、日程調整也很困難，雖然去年參加了Apink 10周年紀念見面會，但今年2月的10周年特別專輯活動則因為新作品日程的緣故沒能參加。

很多粉絲對孫娜恩的退團表示遺憾，但依然為她的新開始加油：「理解娜恩的選擇」、「一直以來做的很棒，會繼續為妳加油」、「永遠是Apink的一部份」、「以後我們在同樣的位置為Apink應援吧！」

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