孙娜恩退出Apink！亲笔信感谢粉丝和成员，组合改为5人体制

今天下午，Apink所属社IST娱乐宣布孙娜恩将退队，从本月19日预计发行的出道11周年的Fan Song音源开始，Apink将以其余5人形式继续活动。

IST娱乐表示：「6位成员和两个所属社一起见面讨论、分享彼此的意见，经过深思熟虑作出了这一决定。 」

孙娜恩在个人IG上PO出亲笔信：「我离开了过去11年都在一起的Apink。 Apink就像一起相伴很久的家人一样，考虑很久之后才艰难地作出这一决定。 现在我也成为一名Panda（*Apink粉丝名），为Apink应援。 」

孙娜恩感谢了每一位成员、公司同僚和粉丝：「真心感谢让我的10代、20代无比耀眼、赠予我幸福时光的所有人。 我会把Apink孙娜恩这个名字刻在心底，最好的报答应该就是让大家看到更好的面貌，不愧对这个名字。 」



队长初珑也在Apink官方IG PO出亲笔信：「Panda们应该很惊讶很受伤吧，真的很对不起...... 上次特别专辑之后，所有成员一起对Apink的未来做了很多思考和讨论。 成员们一起走过了10年时间、分享过幸福的时刻，所以现在这瞬间我们也仍然没有实感。 」

「10年来为了维持Apink，成员们都做出了很多牺牲和努力。 我们彼此都很清楚这一点，所以深刻思考了对彼此怎样最好之后作出这一决定。 Panda们虽然会很受伤，但希望大家可以继续看著我们的另一个开始。 」

「虽然现在Panda们的心情很难平复，但我们约定，会让大家看到更加努力的模样。 请记得成员们一直只担心Panda，也一直把Apink作为最优先。 」



孙娜恩2011年作为Apink成员出道，2012年开始尝试演戏，一直不断有作品推出。 去年与IST娱乐合约期满、签约YG娱乐，进一步将事业重心放在演员方面。 因为与其他成员不同公司、日程调整也很困难，虽然去年参加了Apink 10周年纪念见面会，但今年2月的10周年特别专辑活动则因为新作品日程的缘故没能参加。

很多粉丝对孙娜恩的退团表示遗憾，但依然为她的新开始加油：「理解娜恩的选择」、「一直以来做的很棒，会继续为你加油」、「永远是Apink的一部份」、「以后我们在同样的位置为Apink应援吧！」

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