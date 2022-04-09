若《社內相親》「夏莉」生了寶寶，「爺爺」李德華有了曾孫的話（feat.威本聯盟）

《社內相親》中的姜泰武（安孝燮 飾）的爺爺、老會長姜多俱（李德華 飾）若是有了乖曾孫，他一定是這樣的！

《社內相親》已經完美落幕，除了安孝燮與金世正這對CP引發熱議外，不少人看到李德華飾演的「霸總爺爺」也很驚喜。 這位爺爺也只是長得霸氣了一點，實際上超級可愛，每天的任務就是敷面膜+追劇，順便瘋狂催婚孫子，希望自己早日抱到金（曾）孫。



提到李德華帶孫子，不得不說《超人回來了》中的經典內容了，那期節目賺足了觀眾們的笑聲。李德華和「威本聯盟」的見面，讓老人家過足了爺爺癮。不禁讓人聯想到了姜多俱，若是老會長有了曾孫，可能也是這樣一番情境吧。李德華一見到可愛的混血小兄弟就笑得合不攏嘴，甚至擔心自己一臉「兇相」會不會嚇到孩子們，哪知威廉和本特利一見到爺爺就露出甜甜笑容，立刻就融化了老人家的心，即刻放話：你們想要什麼，爺爺全都滿足你們。



威廉提出想去兒童咖啡館，爺爺立馬就答應了。年紀大了，體力跟不上也沒關係，只要寶寶開心，爺爺就一定會去做。



看寶寶的眼神那叫一個慈祥！



威廉寶寶送給爺爺兔子髮夾，李德華感動到飆淚，溫柔地抱住了威廉。（相關影片可以按這個跟這個觀看！）



想像一下若是泰武和夏莉有了寶寶，姜多俱一定變身為「二十四孝好爺爺」。乖孫子想去兒童咖啡館，曾爺爺立馬就會讓人建一個超大的、設施超全的新店。說不定還要每天帶著金孫四處炫耀：看，我家孫子帥吧~~（笑）

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