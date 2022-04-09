《社內相親》床戲太突然？金世正採訪引誤會緊急解釋：「並不是臨時加戲」

SBS電視劇《社內相親》本週二以11.4%的高收視率劇終，不過倒數第二集結尾的床戲在網上引起不少討論，有些人認為太突兀、懷疑是劇本裡原本沒有的情節，金世正對此做出回應！

《社內相親》講述女主角申夏莉因為朋友的拜託代替出馬去相親，原本的任務是拒絕相親對象，不料卻假戲真做與他雙雙墜入愛河。故事橋段乍看很老套，但多虧演員們精彩的表演和編劇導演對劇情節奏的把握，播出之後收視率一路上升，在網路上也有很高套路度，不僅「始祖鳥」社長安孝燮人氣暴增、金世正被好評為「韓國的Emma Stone」，就連副線金旻奎和薛仁雅也因甜蜜互動收穫大批CP粉絲。



第11集裡申夏莉和姜泰武戀情受阻、被爺爺要求辭職，被姜泰武找到後兩人一起回家，情到濃時上演了一場浪漫的激吻床戲~



這場戲在韓網反響不一，根據Nate網站做的調查，有79%網友認為15禁的劇碼裡出現這樣的戲份「太突然、有些驚慌」。



金世正早前接受採訪時曾提到這場戲：「演員們很有默契，所以肢體接觸的戲份也更加親密，和劇本裡不太一樣。 劇集後半部夏莉和泰武一起過夜的場面原本是劇本中沒有的。 隨著兩個人對彼此的愛越來越深，演員和導演也決定最大程度呈現出這份感情。」

採訪共公開後有人誤會床戲是臨時加進去，近日金世正在IG Story截圖這段採訪，解釋說：「床戲不是原本不存在，準確說是沒有具體的描寫。 例如：kiss和擁抱...到了早上。大概是這樣的感覺。演員和導演討論後調整了尺度，我覺得這個程度剛剛好！不是無中生有的一場戲啦！」



不過最後一集求婚那段對話就確實是安孝燮和金世正的即興演出！金世覺得姜泰武都沒說過「我愛你」，於是即興加入一句台詞：「說句我愛你來聽聽看嘛〜」超甜的啦~！



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