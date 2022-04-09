韓新政府座談會邀請SM&JYP&HYBE唯獨少了YG，還打算請BTS參加就職典禮！韓網民：別蹭愛豆熱度！

韓國新政府交接委員會日前邀請了SM娛樂、JYP娛樂和HYBE娛樂等韓國國內大型演藝企劃公司參加了座談會。

韓國社會福利文化部委員和SM、JYP、HYBE等公司的代表們出席了座談會。 新政府交接委員會聽取了SM娛樂等幾大社對於K-POP進軍海外的法律制度改善措施、構建大眾音樂支援體系等業界的困難事項的意見，同時還提到了K-POP明星軍隊服役問題。



韓飯圈的粉絲們一定都知道韓國三大社為SM、YG、JYP，HYBE雖然有頂流愛豆團-防彈少年團，但創建時間尚短，且未培養出更多的團隊，此前一直未有資格被排進前4大公司。 然而即將接任的新政府卻破例首次以政府人員身份探訪HYBE，而且在談論文化座談會上排除了三大娛樂之一的YG公司。 消息一出引來坊間各種猜測，有人指是YG拒絕參加，也有人稱新政府不喜歡YG，但一切也只是猜測而已。

與此同時，新總統就職籌備委員會又爆出商議邀請防彈少年團來參加就職典禮的消息，引得大批粉絲強烈抗議，他們不希望把防彈少年團的名聲用於政治目的。很快HYBE回應表示「並沒有收到過相關邀請」。



無論是讓娛樂經紀公司參加座談會，還是邀請防彈少年團參加新總統就任典禮，都讓廣大韓國網民感到無語，紛紛留言稱：「不要蹭愛豆的人氣」、「新政府到底在幹嘛？ 現在民生經濟都很艱難，做這些幹嘛」、「政治就不要干涉文化產業了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞