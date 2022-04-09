【分集劇情】《還有明天》EP.3：崔俊雄重回陽間換上新面孔，這次要救的是曾經給他帶來鼓舞的人！

具戀（金喜善 飾）對崔俊雄（路雲 飾）說：有的人會記住過去美好的時刻，有的人則會抓住那些不好的記憶。 究竟俊雄的這位朋友，會如何選擇呢？

第3集：記憶之林（上）

為了到陽間執行任務，危機管理組給崔俊雄換上了新的身份「金雄俊」和一張大叔的面孔。 這次的拯救對象不是別人，正是俊雄多年來的好友、在他求職失意時不斷給他鼓勵的南宮在水！



南宮在水考了三年國考都落榜，最近躺在房間裡動也不動，憂鬱指數不斷升高。 俊雄想起南宮在水曾經說6歲時父親買的炸雞非常好吃，認為買來那家炸雞就能喚起他的求生慾望。



組長具戀從玉皇那裡借來車子回到1999年，發現南宮在水的童年和他記憶中的幸福模樣不盡相同。 在水父親因為經濟危機失去工作後開卡車賣襪子維生，但根本付不起房租、妻子住院費和小孩的學費。 父親想把保險本金取出來，業務員告訴他這份保險是不保本的，只有當事人過世才能領到保險金。



俊雄和具戀跟著在水父親想看他究竟買的是哪一家炸雞，卻發現他把在水放在醫院後獨自開往郊區，還朝著一輛大貨車加速撞過去！





【下集預告】

在水爬到樓頂想往下跳，林隆求（尹志溫 飾）代理抱住他盡力阻攔。 具戀因為俊雄被玉皇懲罰，危機管理組面臨解散危機。 上一集出現的許娜英因為交通事故過世，但她不願就這樣離開陽間於是選擇逃跑。 朴重吉（李洙赫 飾）派人搜查周邊區域，但許娜英似乎是找上了崔俊雄幫她躲藏，讓崔俊雄再次惹上麻煩！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞