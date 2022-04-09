《社内相亲》床戏太突然？金世正采访引误会紧急解释：「并不是临时加戏」

SBS电视剧《社内相亲》本周二以11.4%的高收视率剧终，不过倒数第二集结尾的床戏在网上引起不少讨论，有些人认为太突兀、怀疑是剧本里原本没有的情节，金世正对此做出回应！

《社内相亲》讲述女主角申夏莉因为朋友的拜托代替出马去相亲，原本的任务是拒绝相亲对象，不料却假戏真做与他双双坠入爱河。故事桥段乍看很老套，但多亏演员们精彩的表演和编剧导演对剧情节奏的把握，播出之后收视率一路上升，在网路上也有很高套路度，不仅「始祖鸟」社长安孝燮人气暴增、金世正被好评为「韩国的Emma Stone」，就连副线金旻奎和薛仁雅也因甜蜜互动收获大批CP粉丝。



第11集里申夏莉和姜泰武恋情受阻、被爷爷要求辞职，被姜泰武找到后两人一起回家，情到浓时上演了一场浪漫的激吻床戏~



这场戏在韩网反响不一，根据Nate网站做的调查，有79%网友认为15禁的剧码里出现这样的戏份「太突然、有些惊慌」。



金世正早前接受采访时曾提到这场戏：「演员们很有默契，所以肢体接触的戏份也更加亲密，和剧本里不太一样。 剧集后半部夏莉和泰武一起过夜的场面原本是剧本中没有的。 随著两个人对彼此的爱越来越深，演员和导演也决定最大程度呈现出这份感情。」

采访共公开后有人误会床戏是临时加进去，近日金世正在IG Story截图这段采访，解释说：「床戏不是原本不存在，准确说是没有具体的描写。 例如：kiss和拥抱...到了早上。大概是这样的感觉。演员和导演讨论后调整了尺度，我觉得这个程度刚刚好！不是无中生有的一场戏啦！」



不过最后一集求婚那段对话就确实是安孝燮和金世正的即兴演出！金世觉得姜泰武都没说过「我爱你」，於是即兴加入一句台词：「说句我爱你来听听看嘛〜」超甜的啦~！



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