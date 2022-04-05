「威本聯盟」本特利變化也太大了吧！奶萌寶寶變Cool Boy♥ 一張帥照引二千多個留言

姨母們看著長大的寶寶裡，一定有「威本聯盟」裡的本特利。

韓國育兒綜藝《超人回來了》裡的混血小兄弟威廉和本特利一直備受姨母們的喜愛，雖然已經退出了節目，但爸爸Sam還是通過個人YouTube頻道「威本Show」公開兄弟倆的趣事，安撫姨母們見不到寶寶們的心。 最近姨母們發現，弟弟本特利已經從頭髮稀疏的「奇異果」時期成長為了小小男子漢，相關帖子留言已經破2000條，廣大姨母們直呼「雲養的兒子長大了」。



還記得本特利第一次出現在《超人回來了》中還在Yumi媽媽的肚子裡，被哥哥威廉稱作是「叮咚」，節目也播出了Sam一家迎接小兒子的過程，觀眾們看著本本從一個奶娃娃變成了小男孩。 前不久本本更是剪掉了代表性的鍋蓋頭，展示了全新髮型，剃掉兩鬢頭髮改成背頭一九分。 本特利的IG帖文寫道：「請幫我剪成和哥哥一樣的髮型，我自己說要剪的，我帥嗎？ 爸爸說像小威廉，媽媽說我突然就長大了，對可能不再留鍋蓋頭而感到惋惜。 不過好像我就突然成了哥哥，所以非常開心。 明天上學大家都會大吃一驚吧？ 哈哈哈」



本特利不僅換了帥帥的髮型，連嬰兒肥也逐漸沒有了，原本肉肉的臉蛋逐漸有了棱角，五官也等比例放大，軟萌寶寶一下子就變成了帥氣小哥哥，看得姨母粉們踴躍留言：「甜寶轉型了」、「cool boy」、「怎麼長得這麼快」等。

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