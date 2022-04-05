「威本联盟」本特利变化也太大了吧！奶萌宝宝变Cool Boy♥ 一张帅照引二千多个留言

姨母们看著长大的宝宝里，一定有「威本联盟」里的本特利。

韩国育儿综艺《超人回来了》里的混血小兄弟威廉和本特利一直备受姨母们的喜爱，虽然已经退出了节目，但爸爸Sam还是通过个人YouTube频道「威本Show」公开兄弟俩的趣事，安抚姨母们见不到宝宝们的心。 最近姨母们发现，弟弟本特利已经从头发稀疏的「奇异果」时期成长为了小小男子汉，相关帖子留言已经破2000条，广大姨母们直呼「云养的儿子长大了」。



还记得本特利第一次出现在《超人回来了》中还在Yumi妈妈的肚子里，被哥哥威廉称作是「叮咚」，节目也播出了Sam一家迎接小儿子的过程，观众们看著本本从一个奶娃娃变成了小男孩。 前不久本本更是剪掉了代表性的锅盖头，展示了全新发型，剃掉两鬓头发改成背头一九分。 本特利的IG帖文写道：「请帮我剪成和哥哥一样的发型，我自己说要剪的，我帅吗？ 爸爸说像小威廉，妈妈说我突然就长大了，对可能不再留锅盖头而感到惋惜。 不过好像我就突然成了哥哥，所以非常开心。 明天上学大家都会大吃一惊吧？ 哈哈哈」



本特利不仅换了帅帅的发型，连婴儿肥也逐渐没有了，原本肉肉的脸蛋逐渐有了棱角，五官也等比例放大，软萌宝宝一下子就变成了帅气小哥哥，看得姨母粉们踊跃留言：「甜宝转型了」、「cool boy」、「怎么长得这么快」等。

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