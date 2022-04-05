金泰梨也不滿意《二十五，二十一》大結局：一想到是BE，我的心都碎了ㅠㅠ多次向編劇發牢騷！

作為女主角，金泰梨能接受《二十五，二十一》的大結局嗎？

近期的高分韓劇非《二十五，二十一》莫屬，故事圍繞著家道中落的富二代白易辰（南柱赫 飾），和懷抱擊劍夢想的羅希度（金泰梨 飾）在彼此最落魄失意時相遇，三年裡互相扶持，成為彼此的救贖跟希望的故事。 一共16集的故事，前13集都官方主動撒糖，劇情甜蜜又搞笑。 哪曾想到了14集劇情急轉直下，先是鋪墊男主恭喜女主結婚，大結局中兩人直接分手，看得觀眾們忍不住想罵編劇。 作為女主角的金泰梨，對這樣的結局又有什麼想法呢？



日前，金泰梨接受了殺青採訪，就提到《二十五，二十一》的結局，透露「一想到是BE，我的心都碎了」。 對於BE的結局，其實金泰梨一開始也做了最大的努力，「編劇在最開始創作《二十五，二十一》時就是（BE）的方向，我也不知道該如何是好，實際上我也對編劇發過很多次牢騷，希望能夠改一下（結局）。 電視劇一開始很像漫畫氛圍，太過美好了，好到不像現實中可以存在的，更像是漫畫裡閃閃發光的情節。 進入千禧年，羅希度也向成年人邁進了一步，這個時候就衝破了漫畫走進了現實。 當我聽到'現實'這個詞的時候立刻就感受到了暗黑，簡單來說就是無論浪漫還是幸福都褪色了，大結局不會按照漫畫氛圍走，漫畫裡的結局才會有我們關於初戀的唯美回憶。 羅希度曾經對高宥琳說過'我害怕失去，怎麼就去告白了呢，不過擁有過才最重要'，我很同意這句話，所以雖然BE讓我很傷心，但也不得不認可這個結局....」



原來BE是編劇經過深思熟慮的結果，初戀原本多是酸澀的，若脫離了現實感一味追求男女主角的圓滿大結局，反倒落入了俗套。 雖然編劇用心良苦，希望通過電視劇反應現實，但即使是這樣，廣大觀眾還是更願意看到「俗套的HE」，不然也不會吐槽「編劇你沒有心了」。

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