《第六感3》忙內李美珠一針見血diss大哥池錫辰，劉在錫稱讚：「妳是怎麼聽到我的心聲啊～！XD」

池錫辰到哪都是團欺，這次更遇到了綜藝界的人氣新星：李！美！珠！

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》第三集邀請到了主持人池錫辰、演員李伊與宋再臨，身為大哥的池錫辰卻到哪都是團欺，瘋狂被大家夾擊diss（嗆聲、攻擊、鄙視），尤其李美珠更是回得相當巧妙～。

▼美珠超可愛！瘋狂diss王鼻子哥（池錫辰）片段：



池錫辰先是表明最近開始覺得老婆很可愛，劉在錫嗆他說：「唉一～哥別說謊了！」美珠表示不贊同，李相燁說池錫辰可能是想塑造出情聖（愛妻）的形象。



接著，池錫辰又開始自誇：「我想建議大家要找像我這樣的男人。」美珠快速回應：「明明是最想避開的對象…」瞬間引發全車爆笑，劉在錫稱讚：「美珠啊！太讓人滿意了，妳是怎麼聽到我的心聲啊～。XD」



之後，池錫辰吃醋地說：「（美珠那孩子）搭上在錫火車之後，真是…。」美珠又再次反應很快地回應：「你不是最早搭上車的人嗎？」劉在錫也附和：「哥，你在那班車的最前面耶。」美珠真的是太厲害了啦！



最後，身為資歷最深的前輩劉在錫說：「雖然你身為哥，跟你說這句話不太好，但你今年中秋應該要來一趟（我家）了吧！？」



PS：在韓國，一般後輩在過節時，會帶著禮物去前輩家問候，或者是輩分較高、年紀較大、敬重的對象。

這一集真的太爆笑了！推薦還沒看的人趕快去補上。

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