這則影片你肯定沒看過！孫藝真跳舞，炫彬看得目不轉睛，以捧臉Kiss收場♥️

炫彬和孫藝真這對新婚夫婦已經度過了一個甜蜜的週末，兩人3月31日的那場婚禮仍舊熱度不減。

婚後尚未去蜜月旅行的炫彬和孫藝真，選擇了在豪宅內過週末。 婚禮結束後越來越多的場內影片在網路上傳播開來，滿足了廣大網友的好奇心。 這次的影片你們肯定第一次看，孫藝真穿著婚紗跳舞，一旁的炫彬看得眼睛裡都快流出蜜糖了。

當天的婚禮由朴京林主持，新郎新娘都很聽話，主持人讓做什麼就做什麼。 朴京林想看新娘跳舞，孫藝真毫不猶豫地照做，伴隨著音樂扭動起來，婚紗在微風的吹動下也翩翩起舞，網友們突然就明白孫藝真為什麼叫「孫仙」了，真的是仙女下凡呀！站在一旁的炫彬一邊鼓掌，一邊目不轉睛地看著老婆，最後兩人以熱烈的Kiss結束，引得全場歡呼聲不斷！



하 예진씨 살랑살랑 춤추는 거 너무 예쁘고.. 그런 예진씨를 사랑스러워 죽겠는 듯이 바라보는 김태평도 예쁘고.. 입맞춤까지.. pic.twitter.com/macudFTn0w — 탶흥 (@bean82925) April 3, 2022

看到影片的網友們也紛紛大讚：「比電影還唯美」、「太幸福了，兩個人都是發自內心地笑著」、「韓劇都沒他倆甜」、「我又相信愛情了」等。

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