《第六感3》忙内李美珠一针见血diss大哥池锡辰，刘在锡称赞：「你是怎么听到我的心声啊～！XD」

池锡辰到哪都是团欺，这次更遇到了综艺界的人气新星：李！美！珠！

tvN 热门推理系列节目《第六感3》第三集邀请到了主持人池锡辰、演员李伊与宋再临，身为大哥的池锡辰却到哪都是团欺，疯狂被大家夹击diss（呛声、攻击、鄙视），尤其李美珠更是回得相当巧妙～。

▼美珠超可爱！疯狂diss王鼻子哥（池锡辰）片段：



池锡辰先是表明最近开始觉得老婆很可爱，刘在锡呛他说：「唉一～哥别说谎了！」美珠表示不赞同，李相烨说池锡辰可能是想塑造出情圣（爱妻）的形象。



接著，池锡辰又开始自夸：「我想建议大家要找像我这样的男人。」美珠快速回应：「明明是最想避开的对象…」瞬间引发全车爆笑，刘在锡称赞：「美珠啊！太让人满意了，你是怎么听到我的心声啊～。XD」



之后，池锡辰吃醋地说：「（美珠那孩子）搭上在锡火车之后，真是…。」美珠又再次反应很快地回应：「你不是最早搭上车的人吗？」刘在锡也附和：「哥，你在那班车的最前面耶。」美珠真的是太厉害了啦！



最后，身为资历最深的前辈刘在锡说：「虽然你身为哥，跟你说这句话不太好，但你今年中秋应该要来一趟（我家）了吧！？」



PS：在韩国，一般后辈在过节时，会带著礼物去前辈家问候，或者是辈分较高、年纪较大、敬重的对象。

这一集真的太爆笑了！推荐还没看的人赶快去补上。

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