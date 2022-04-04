这则影片你肯定没看过！孙艺真跳舞，炫彬看得目不转睛，以捧脸Kiss收场♥️

这则影片你肯定没看过！孙艺真跳舞，炫彬看得目不转睛，以捧脸Kiss收场♥️

明星   2022年4月4日   星期一10:12   Tracy  

（封面图源：VAST娱乐）

炫彬和孙艺真这对新婚夫妇已经度过了一个甜蜜的周末，两人3月31日的那场婚礼仍旧热度不减。

婚后尚未去蜜月旅行的炫彬和孙艺真，选择了在豪宅内过周末。 婚礼结束后越来越多的场内影片在网路上传播开来，满足了广大网友的好奇心。 这次的影片你们肯定第一次看，孙艺真穿著婚纱跳舞，一旁的炫彬看得眼睛里都快流出蜜糖了。

当天的婚礼由朴京林主持，新郎新娘都很听话，主持人让做什么就做什么。 朴京林想看新娘跳舞，孙艺真毫不犹豫地照做，伴随著音乐扭动起来，婚纱在微风的吹动下也翩翩起舞，网友们突然就明白孙艺真为什么叫「孙仙」了，真的是仙女下凡呀！站在一旁的炫彬一边鼓掌，一边目不转睛地看著老婆，最后两人以热烈的Kiss结束，引得全场欢呼声不断！

看到影片的网友们也纷纷大赞：「比电影还唯美」、「太幸福了，两个人都是发自内心地笑著」、「韩剧都没他俩甜」、「我又相信爱情了」等。

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