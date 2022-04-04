好奇到難以入眠！《二十五，二十一》到了大結局也不能盡興：羅希度老公到底是誰呢～

就想問：羅希度的老公到底是誰？

《二十五，二十一》，一部關於青春與愛情的高分韓劇，從開播開始就話題度、熱度不斷，南柱赫和金泰梨這對CP為觀眾們演繹出了一段時代青春故事，有淚有歡笑。 不過，直到劇情播到最後一週，男女主角白易辰（南柱赫 飾）和羅希度（金泰梨 飾）到底是什麼樣的結局一直在被網友們熱烈討論著，有意思的是在只剩下最後一集的情況下，他們能否在一起依舊不明朗，不得不感慨一下，觀眾們真的被編劇們狠狠拿捏住了！4月3日播出的大結局中，雖然因為白易辰之前的「恭喜你結婚了」埋下了BE的伏筆，但兩人真正提出分手、 離別時，依舊有很多觀眾表示受不了。



原本甜蜜的白易辰和羅希度因為各種事情爭吵不斷，最後選擇了分手，加上之前劇透的「羅希度已婚」，觀眾們都很好奇女主角到底嫁給了誰，到底誰最終俘獲了羅希度的芳心，畢竟她的初戀是白易辰這樣集優秀與帥氣為一身的男人！然而直到劇情的最後一秒，編劇還是沒有給出答案，觀眾們的心裡仿彿被一塊大石頭緊緊堵住，紛紛吐槽「憋到難以入眠」。 就在此時，扮演羅希度女兒敏彩的童星的媽媽爆料說「曾參與了小敏彩和爸爸一起亮相的場景」，頓時引爆了網友們的好奇心。

這位童星的媽媽在SNS上公開了劇場照，小敏彩被媽媽牽著手等校車，她還寫道：「去年8月拍攝的敏彩上幼兒園戲份被剪掉了，好傷心啊，因為太可惜了所以才公開這張照片...... 很可惜戲份很短，這是我的人生劇，每次都忙著看主演。 很榮幸能夠和他們合作，好希望電視劇沒結束啊，哭著說再見。」羅希度的老公，只有一個背影......



다른얘기해서 죄송하지만 민채애비 … 와 민채아역까지 … 촬영했었다는사실보고 정신병동알아보는중 pic.twitter.com/HTnoMM6UlY — 릴채망 (@Lil_chaemang) April 3, 2022

原來劇裡原先是打算揭開「羅希度老公」謎底的，但不知為何明明已經拍了卻沒有播出。 是劇組覺得BE的餘韻更長，更讓人回味嗎？ 其實，BE的結局已經狠狠敲碎了觀眾們的玻璃心，13集的甜蜜與美好也抵不過最後2集的虐心。不知道劇組最後會不會推出導演版，讓好奇心爆棚的觀眾們一睹羅希度老公的風采！

觀眾們在眼淚中送走了《二十五，二十一》，金泰梨以32歲的「高齡」完美詮釋了18歲女高中生羅希度的熱血與熱情，觀眾們也深深被她的演技折服。 送別「羅希度」，金泰梨也有話要說。 她在殺青感言中表示：「努力拍攝了7個月，這輩子我也不會忘記《二十五，二十一》，讓我學習到了很多，我希望自己能夠借著這部劇成長為更好的演員。 非常高興能夠遇到希度，謝謝她，她讓我感動的同時也覺得對不起她，百感交集。 希度啊，很高興認識你，謝謝大家喜歡《二十五，二十一》。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞