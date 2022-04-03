爺爺強力反對，他們能否一起克服？《社內相親》第11集劇照：面臨愛情危機的姜泰武♥申夏莉，進行深情的通話

《社內相親》第10集播出中，姜泰武（安孝燮 飾）和申夏莉（金世正 飾）愛情面臨危機。

知道申夏莉（金世正 飾）真實身份的爺爺（李德華 飾），認爲申夏莉以「申金熙」的名義欺騙姜泰武，且是有目的地接近姜泰武。還發出「妳以後別再和泰武見面了」的嚴重警告，申夏莉雖然想解釋，但...這時姜會長接到姜泰武發生交通事故的消息，迎來衝擊結尾。



在這樣的情況下，製作組公開第11集姜泰武和申夏莉進行深情通話場面。住院的姜泰武手上纏著繃帶，不知道是不是沒有手機，他到公用電話亭打電話，從他的樣子中，可以感受到擔心和思念申夏莉的心情。



申夏莉在家裡接著姜泰武的電話，她苦笑的樣子，讓人好奇當天一天到底發生什麼事情。姜泰武一邊傾聽申夏莉的聲音一邊說些什麼，他想對申夏莉說的話是？表情不同的通話場面讓人好奇。



而《社內相親》距離劇終只剩下兩集，結局在即，姜泰武和申夏莉的愛情面臨最大危機，姜泰武跟申夏莉的家人見面似乎也不是很順利，「夏泰CP」的羅曼史結局會是如何，備受關注。也期待最後兩集收視可以再創新高，想聽四位主演一起唱歌啊！



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