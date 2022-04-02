金喜善&路雲新劇《還有明天》首播收視率創MBC金土劇歷代新高！超越《衣袖紅鑲邊》與《黑色太陽》

恭喜《還有明天》開播就拿下好成績！前兩部韓劇的好表現也幫助很大～，三部都很值得推薦，題材也各有特色。大家開追了嗎？

MBC 電視台自從在韓劇項目專攻金土劇時段（每週五、六播出）後，連推出的三部韓劇都能夠獲得好成績，最新推出的人氣漫改劇《還有明天》也拿下新高的開播收視率。



由金喜善、路雲、李洙赫、尹志溫主演的《還有明天》，講述陰間使者們試圖拯救打算輕生人們的奇幻故事。昨晚播出的EP.1就拿下了全國收視率7.6%（首爾8.2%）創下MBC金土時段的歷代新高，瞬間最高收視率10.1%，拿下該時段的冠軍一位，目前獲得相當多的好評，也超越了前兩檔熱門韓劇的成績。（首播紀錄：《黑色太陽》7.2%、《衣袖紅鑲邊》5.7%）



不過，前兩檔韓劇也是功不可沒！MBC 一直低迷的收視率成績，先是靠著南宮珉主演的《黑色太陽》拿下穩定的好收視與口碑。



再來李俊昊與李世榮主演的《衣袖紅鑲邊》除了演技與劇情叫好之外，也讓觀眾們感受到製作團隊的精良和用心，收視率從5.7%一路飆升到大結局的17.4%，也讓大眾重拾對MBC的信任，僅投入在一個時段上，所有質量都相對提高，宣傳也更加用心。



大家開始追《還有明天》了嗎？希望他們的收視率也能節節升高！期待又一部可以緊追的好作品誕生。



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