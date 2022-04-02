金喜善&路云新剧《还有明天》首播收视率创MBC金土剧历代新高！超越《衣袖红镶边》与《黑色太阳》

恭喜《还有明天》开播就拿下好成绩！前两部韩剧的好表现也帮助很大～，三部都很值得推荐，题材也各有特色。大家开追了吗？

MBC 电视台自从在韩剧项目专攻金土剧时段（每周五、六播出）后，连推出的三部韩剧都能够获得好成绩，最新推出的人气漫改剧《还有明天》也拿下新高的开播收视率。



由金喜善、路云、李洙赫、尹志温主演的《还有明天》，讲述阴间使者们试图拯救打算轻生人们的奇幻故事。昨晚播出的EP.1就拿下了全国收视率7.6%（首尔8.2%）创下MBC金土时段的历代新高，瞬间最高收视率10.1%，拿下该时段的冠军一位，目前获得相当多的好评，也超越了前两档热门韩剧的成绩。（首播纪录：《黑色太阳》7.2%、《衣袖红镶边》5.7%）



不过，前两档韩剧也是功不可没！MBC 一直低迷的收视率成绩，先是靠著南宫珉主演的《黑色太阳》拿下稳定的好收视与口碑。



再来李俊昊与李世荣主演的《衣袖红镶边》除了演技与剧情叫好之外，也让观众们感受到制作团队的精良和用心，收视率从5.7%一路飙升到大结局的17.4%，也让大众重拾对MBC的信任，仅投入在一个时段上，所有质量都相对提高，宣传也更加用心。



大家开始追《还有明天》了吗？希望他们的收视率也能节节升高！期待又一部可以紧追的好作品诞生。



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