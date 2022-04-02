「德善弟弟」崔盛元因白血病反覆而寫過遺書，治癒后仍有乾燥後遺症

好友小團體朴海秀、崔盛元、林徹洙相聚JTBC新綜藝《我們之間》。

JTBC試播綜藝《我們之間》聚焦於人際感情關係，劉寅娜、李龍真和Aiki擔任MC。 首期嘉賓是《愛的迫降》《黑道律師文森佐》搶鏡配角林徹洙、《機智牢房生活》《魷魚遊戲》主角朴海秀、《請回答1988》德善弟弟「餘暉」崔盛元。



林徹洙、朴海秀和崔盛元從無名時期已是戲團摯友，互相學習提高演技，直至2016年崔盛元患病，學習小組隨之中斷6年。 崔盛元當年憑藉《請回答1988》闖出名氣，卻在事業攀升期確診急性白血病，2017年痊癒復出拍戲。但2020年復發，再度入院之時朋友們陪他，崔盛元既感謝又討厭同行，既害怕又不想被看出來，心情五味雜陳。



復發之後，他以防萬一，用電腦寫下遺書，想想要拜託誰，第一個想到林徹洙，如果自己有個三長兩短，拜託他確認遺書，不過隨後刪除遺書，轉為積極樂觀地只想會痊癒的。接著朴海秀用開玩笑緩和了氣氛。





崔盛元談及治病過程：「身體狀態時好時壞，不斷反覆。為了根治，接受了骨髓移植，從源頭上治癒了。但是骨髓移植帶來了副作用和後遺症，第一個副作用是變得乾燥，指甲乾裂，眼嘴也都乾，還容易喘氣。」



林徹洙心酸感慨崔盛元大病一場導致暴瘦。朴海秀也心疼崔盛元復出後的第一部劇「偏偏是史劇，最冷最累的」。有這些真誠朋友的鼓勵支持，想必是他對抗病魔期間的一大力量。祝願他保持健康，再創代表作。

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