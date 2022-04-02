「德善弟弟」崔盛元因白血病反覆而写过遗书，治愈后仍有干燥后遗症

好友小团体朴海秀、崔盛元、林彻洙相聚JTBC新综艺《我们之间》。

JTBC试播综艺《我们之间》聚焦於人际感情关系，刘寅娜、李龙真和Aiki担任MC。 首期嘉宾是《爱的迫降》《黑道律师文森佐》抢镜配角林彻洙、《机智牢房生活》《鱿鱼游戏》主角朴海秀、《请回答1988》德善弟弟「余晖」崔盛元。



林彻洙、朴海秀和崔盛元从无名时期已是戏团挚友，互相学习提高演技，直至2016年崔盛元患病，学习小组随之中断6年。 崔盛元当年凭藉《请回答1988》闯出名气，却在事业攀升期确诊急性白血病，2017年痊愈复出拍戏。但2020年复发，再度入院之时朋友们陪他，崔盛元既感谢又讨厌同行，既害怕又不想被看出来，心情五味杂陈。



复发之后，他以防万一，用电脑写下遗书，想想要拜托谁，第一个想到林彻洙，如果自己有个三长两短，拜托他确认遗书，不过随后删除遗书，转为积极乐观地只想会痊愈的。接著朴海秀用开玩笑缓和了气氛。





崔盛元谈及治病过程：「身体状态时好时坏，不断反覆。为了根治，接受了骨髓移植，从源头上治愈了。但是骨髓移植带来了副作用和后遗症，第一个副作用是变得干燥，指甲干裂，眼嘴也都干，还容易喘气。」



林彻洙心酸感慨崔盛元大病一场导致暴瘦。朴海秀也心疼崔盛元复出后的第一部剧「偏偏是史剧，最冷最累的」。有这些真诚朋友的鼓励支持，想必是他对抗病魔期间的一大力量。祝愿他保持健康，再创代表作。

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