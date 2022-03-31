劇迷心碎預警！《二十五，二十一》工作人員PO文暗示是sad ending：「最後兩集很有意義、 足以令人接受」

雖然劇情一開始就已經給出了暗示，但以目前的發展包括下集預告來看，要讓人如何接受白易辰不是小孩爸爸啊啊啊~

*以下內容包含上週關鍵劇情！*



近日一名自稱是《二十五，二十一》工作人員的網友在韓網論壇PO文，寫下他/她對最後兩集的看法：「上周播出14集之後（觀眾）反應太激烈，我也嚇到了...... 」這集裡白易辰和羅希度終於決定在一起，9年後卻隔空祝賀她「結婚快樂」，讓很多「白桃CP」（*「桃」與「度」同音）粉絲表示震驚錯愕、無法接受。



這之前有另一名工作人員劇透說結局「很悲傷」，這位網友表示：「如果因為一個蠢人而令所有參與作品的人都挨駡，就太令人遺憾了。 首先，劇本是否悲傷是那個人個人的感受，我相信每位觀眾也會有各自不同的感受。 」

「在我看來，15集和16集完全可以讓人接受、內容很有意義。 當然每個人的想法存在差異，但這是我多年來製作的電視劇裡數一數二的佳作。 」



這位網友還提到因為疫情影響拍攝日程，很多夏天的戲份實際上是在冬天拍攝，演員們穿著短袖十分辛苦;因為首都圈難以申請到拍攝場地，只好去全州、江陵、釜山等地取景，光是路途就要花費5小時。 「工作人員的休息日經常是用在路上。 我也很辛苦，但認為這是值得的作品。 」

韓網友認為這則PO文相當於印證了「結局是sad ending」的猜想。 雖然劇中其實早已給出暗示，例如羅希度女兒不姓白、看到白易辰的照片也不認識，但真要面對時還是很難接受：「不可以ᅲᅲ」、「這周不敢看了」、「果然只是回憶啊，要做好心理準備了」、「不管是happy ending還是sad ending，演員和工作人員肯定是做出了讓人足以接受的結局，如果都按照觀眾的意願突然改變結局，難道會得到更好的品質嗎？ 」、「至少讓高宥琳和文智雄在一起吧！」、「看來已經確定是sad了，那麼白易辰可以給我了嗎？ 」



15集預告裡，羅希度決定和白易辰分享所有一切，好朋友們也繼續來白易辰家喝酒聊天。白易辰拉著希度的手跑過人群，溫柔地看著她：「我們不留遺憾地去愛吧。」究竟最後兩集編劇要怎麼講完這個故事呢？！（小編也要抓狂了~~）



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