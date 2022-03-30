大明星人前人後兩幅面孔！金永大《流星》新預告大秀肌肉超有型，李聖經嘴硬：「絕不能對藝人動心！」

tvN新劇《流星》講述明星和他們身邊的工作人員的故事，金永大和李聖經分別飾演人氣明星「孔泰成」和經紀公司宣傳部組長「吳寒星」，兩人之間的氣流非比尋常！

孔泰成擁有帥氣的臉龐和肌肉結實的身材，在粉絲面前風度翩翩、溫柔迷人，被選為「最想和他談戀愛的明星」、「國民男友」、「完美無瑕TOP STAR」，然後鏡頭之外卻是另一幅態度。



新上任的經紀人對他說：「很榮幸在您手下工作。 」孔泰成淡然地說：「確實應該很榮幸吧。 」對吳寒星也看不順眼，拒絕她挑選的劇本、念叨「我要殺了她」，但卻不知從何時開始在意她的存在，遠遠看著她就露出笑容。 不僅囑咐公司絕對不可以開除吳寒星，半夜還會從床上突然坐起：「出大事了，對吳寒星好奇得快要瘋了！ 」



另一邊，吳寒星是工作能力超強的宣傳部組長，別人都對孔泰成這個「國民男友、母胎SOLO」心動，她卻一臉不屑：「完全不是那樣！對藝人產生感情的話是無法工作的。 」但卻在發現孔泰成疲憊眩暈時默默擔心他的狀況。 同事問她：「吳組長有沒有對人心動過？ 」吳寒星看著孔泰成，心跳聲越來越清晰。



今天公開的Main海報裡，吳寒星在片場和孔泰成相鄰而坐、伸出一隻手幫他整理頭髮，微笑對視散發出甜蜜氣息：



《流星》定位為浪漫喜劇，是講述「替明星收拾殘局的人們」的故事，為了讓明星像天上星星般發光發熱，背後人們卻要流血流淚到處奔波。 除了李聖經與金永大擔任主演，還有尹鐘焄、金允慧、Girl's Day朴素珍、CNBLUE李正信等令人期待的卡司陣容。





其中尹鐘焄飾演孔泰成的哥哥兼經紀人、經紀公司管理組長「姜有成」，帥氣外形和溫暖文雅的舉止，被誤認為是演員也絲毫不為過：



《流星》將從4月22日起每週五六晚間10點40分播出，台灣網友可以在次日上午通過愛奇藝國際版追看！



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