剧迷心碎预警！《二十五，二十一》工作人员PO文暗示是sad ending：「最后两集很有意义、 足以令人接受」

虽然剧情一开始就已经给出了暗示，但以目前的发展包括下集预告来看，要让人如何接受白易辰不是小孩爸爸啊啊啊~

*以下内容包含上周关键剧情！*



近日一名自称是《二十五，二十一》工作人员的网友在韩网论坛PO文，写下他/她对最后两集的看法：「上周播出14集之后（观众）反应太激烈，我也吓到了...... 」这集里白易辰和罗希度终於决定在一起，9年后却隔空祝贺她「结婚快乐」，让很多「白桃CP」（*「桃」与「度」同音）粉丝表示震惊错愕、无法接受。



这之前有另一名工作人员剧透说结局「很悲伤」，这位网友表示：「如果因为一个蠢人而令所有参与作品的人都挨駡，就太令人遗憾了。 首先，剧本是否悲伤是那个人个人的感受，我相信每位观众也会有各自不同的感受。 」

「在我看来，15集和16集完全可以让人接受、内容很有意义。 当然每个人的想法存在差异，但这是我多年来制作的电视剧里数一数二的佳作。 」



这位网友还提到因为疫情影响拍摄日程，很多夏天的戏份实际上是在冬天拍摄，演员们穿著短袖十分辛苦;因为首都圈难以申请到拍摄场地，只好去全州、江陵、釜山等地取景，光是路途就要花费5小时。 「工作人员的休息日经常是用在路上。 我也很辛苦，但认为这是值得的作品。 」

韩网友认为这则PO文相当於印证了「结局是sad ending」的猜想。 虽然剧中其实早已给出暗示，例如罗希度女儿不姓白、看到白易辰的照片也不认识，但真要面对时还是很难接受：「不可以ᅲᅲ」、「这周不敢看了」、「果然只是回忆啊，要做好心理准备了」、「不管是happy ending还是sad ending，演员和工作人员肯定是做出了让人足以接受的结局，如果都按照观众的意愿突然改变结局，难道会得到更好的品质吗？ 」、「至少让高宥琳和文智雄在一起吧！」、「看来已经确定是sad了，那么白易辰可以给我了吗？ 」



15集预告里，罗希度决定和白易辰分享所有一切，好朋友们也继续来白易辰家喝酒聊天。白易辰拉著希度的手跑过人群，温柔地看著她：「我们不留遗憾地去爱吧。」究竟最后两集编剧要怎么讲完这个故事呢？！（小编也要抓狂了~~）



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