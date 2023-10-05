崔顯旭「又」被爆私生活問題！「夜店獵艷、禁煙區吸煙、煙頭隨手丟」，憑《二十五，二十一》《弱美男英雄》爆紅、新作有望與《鬼怪》導演合作

昨日有網友公開私下拍攝的崔顯旭相關影片，令這位新人男演員再次因私生活引起爭議。

影片據悉拍攝於首爾江南繁華區狎鷗亭羅德奧街，影片中崔顯旭與兩名衣著熱辣的女子站在車邊聊天，崔顯旭一隻手牽住其中一女的手、另一隻手拿著香煙，吸煙後將煙頭隨手丟在地上，親密地摟過女生的肩膀一同離開。據悉該區域並非吸煙區。

其實崔顯旭不是第一次和夜店扯上關係，去年8月就曾被爆出夜店偶遇， 爆料者公開照片表示崔顯旭在夜店內玩樂，最後和一個大胸紋身靚妹一同離開。



韓網友對崔顯旭的行為十分失望：「成年人去夜店和一夜情都沒有法律問題，但在非吸煙區吸煙還亂丟煙頭算是輕度犯罪」「早就聽說他經常出入獵艷酒吧」「從棒球選手受傷隱退才當演員，因此不懂事業的寶貴嗎？」 「之前看他的作品很有好感，但搜尋新聞發現全都是負面的，根本是迴轉門（*比喻剛入坑馬上就出坑）」「跟我想像的形象太不一樣了」「這種享樂生活的盡頭就是...」。

此外，崔顯旭2019年開始拍戲，憑《Racket少年團》、和金泰梨&南柱赫主演電視劇《二十五，二十一》首次受到關注，隨後在《弱美男英雄》飾演兼具正義感和戰鬥力的角色進一步獲得好評，還為人氣女團NewJeans歌曲《Ditto》擔任MV男主角，形象和資源一路攀升。





最近主演的新劇《閃亮的西瓜》剛剛播出4集，日前還有消息稱有望與女演員高旻示一起出演《鬼怪》導演李應福的新作《我也反對我的戀愛》，事業口碑上升期卻屢屢爆出私生活問題，令人不免感到惋惜。





*韓網討論區參考網址：https://theqoo.net/hot/2954018459

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