媽媽看了都無語！《我家的熊孩子》金希澈公開與前女友分手原因：我已經有約在身！

Super Junior成員金希澈公開坦白了與前女友分手的原因。
在日前播出的綜藝節目《我家的熊孩子》中，固定嘉賓們一起前往李尚民家做客，原本就十分熟悉的他們暢聊各自的故事。 聊天途中，李尚民好奇地問他們：「哪個人最像婚後第一個要回家的人？」 金希澈聽了之後回答：「20幾歲的時候有一個遊戲讓我很喜歡，25人要抓住一個Boss。」
金希澈繼續說：「當時的時間是7點58分，但遊戲時間定在了8點。」 就在這個時候，金希澈被女友告知「我們分手吧」，雖然被女友甩了，但那時金希澈卻告訴對方：「我已經和24人約好了......」
接著又說道：「是她突然提的分手，而我和其他24人在一個禮拜前就約好一起玩遊戲的，我是個先約主義者（已經有約在身），所以二話沒說就同意分手了。」最後金希澈還推測自己將來要是離婚了，肯定是因為沉迷於遊戲，而冷落了妻子。
對於金希澈的說法，金鐘國也表示同意：「遊戲確實是一個離婚原因。」在攝影棚的美珠都表示這樣分手太糟糕！
金希澈媽媽聽到兒子的言論更加也無語了...只能露出尷尬而又不失禮貌的笑容！（笑）
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