金泰梨想拍VLOG送粉丝全网征集名称，网友们都太有才华了，谐音梗超好玩XD

《二十五，二十一》女主角「希度」金泰梨想要挑战VLOG。

29日，金泰梨通过个人IG发布了一张照片，黑白底色将氛围感拉满，金泰梨披著头发，饱满的苹果肌都在发光，少女感十足，难怪32岁的她演起18岁的高中生毫无违和感呢。



金泰梨还表示她想要挑战VLOG，但还没想好VLOG的名字，希望广大有才华的网友们能够帮她起名，「一直在苦恼要送什么礼物给粉丝们，於是就打算尝试拍VLOG，但还没想好名字，这个起名的机会就让给大家了。」金泰梨希望粉丝们积极留言，她将亲自在留言中选出最心仪的名称，最终被选上的幸运网友还会获得一份小礼物，她还解释VLOG的内容是「关於开车的，还会有闲聊，各种各样什么都有。其余的就留给大家去看啦，暂时保密。」

粉丝和网友们踊跃留言，提供了很多VLOG名称，比如：「泰驾（代驾）」、「现在，去接梨（你）」、「泰梨LOGIN」、「去接梨的路上」、「今日的泰驾司机」等。

此外，金泰梨和南柱赫主演的《二十五，二十一》正在热播中，尤其是刚播完的第14集剧情急转直下，看呆所有观众，各种关於大结局是否是BAD ENDING的推测内容层出不穷，让观众们非常担忧。



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