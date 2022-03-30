《社內相親》四位主演都曾上過《RM》！安孝燮超會流汗，金世正是機器偶像，金旻奎差點得罪金鍾國

前幾天小編分享了薛仁雅上《Running Man》的爆笑片段，而安孝燮、金世正、金旻奎也都上過同一檔節目，大家是否有印象呢？

近期最熱門的愛情喜劇，就不得不提 SBS《社內相親》了！剛好四位主演也都分別上過 SBS 的熱門綜藝節目《Running Man》，今天小編就帶大家回顧一下他們的片段吧！



（影片設定有中字或自動翻譯記得多加利用）

▼安孝燮是出演2018年11月4日 EP.424【危險的萬聖節特輯】，因為成員們都扮得很徹底，結果安孝燮卻帥氣的登場，瞬間引來大家的不滿，他也因為太緊張而狂流汗，



最爆笑的場面，就是用著演技語調說自己真的不會跳舞，被HAHA虧說太演了～！



▼金世正在2017年11月19日 EP.509 中，當時展現女偶像舞蹈，音樂一下瞬間專業，因為如同機器般的完美複製，讓全場超驚訝～，有夠可愛的！！



2016年8月21日EP.445，與大神同隊的劇場任務！



▼金旻奎在2020年5月24日 EP.504 出演，金鍾國因為他沒提到和自己認識而難過，後來又用甜蜜的台詞瞬間拉回國兒的心，節目中也有著讓人難以捉摸的黑洞魅力，超深的酒窩也讓大神忍不住戳他一下。XD



既然說到唱歌，就一定要提他讓人為之瘋狂的《看見你的聲音4》片段，金旻奎超甜美歌聲讓現場的所有女性淪陷，也受到大眾關注，小奶狗形象大幅飆升！



▼薛仁雅上過非常多次《RM》，2018年EP.388-389、EP.426-427，令人印象最深刻的還有…

2018年2月4日 EP.520 薛仁雅大秀舞蹈！絕招變身 B-Girl 做地板動作 ICE，超帥氣～！



2019年6月23日 EP.457，薛仁雅和請夏一起表演，這一集也超爆笑的。XD



PS：以上集數（EP）直接複製youtube官方顯示，僅供參考～！

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