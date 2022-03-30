《社内相亲》四位主演都曾上过《RM》！安孝燮超会流汗，金世正是机器偶像，金旻奎差点得罪金钟国

前几天小编分享了薛仁雅上《Running Man》的爆笑片段，而安孝燮、金世正、金旻奎也都上过同一档节目，大家是否有印象呢？

近期最热门的爱情喜剧，就不得不提 SBS《社内相亲》了！刚好四位主演也都分别上过 SBS 的热门综艺节目《Running Man》，今天小编就带大家回顾一下他们的片段吧！



（影片设定有中字或自动翻译记得多加利用）

▼安孝燮是出演2018年11月4日 EP.424【危险的万圣节特辑】，因为成员们都扮得很彻底，结果安孝燮却帅气的登场，瞬间引来大家的不满，他也因为太紧张而狂流汗，



最爆笑的场面，就是用著演技语调说自己真的不会跳舞，被HAHA亏说太演了～！



▼金世正在2017年11月19日 EP.509 中，当时展现女偶像舞蹈，音乐一下瞬间专业，因为如同机器般的完美复制，让全场超惊讶～，有够可爱的！！



2016年8月21日EP.445，与大神同队的剧场任务！



▼金旻奎在2020年5月24日 EP.504 出演，金钟国因为他没提到和自己认识而难过，后来又用甜蜜的台词瞬间拉回国儿的心，节目中也有著让人难以捉摸的黑洞魅力，超深的酒窝也让大神忍不住戳他一下。XD



既然说到唱歌，就一定要提他让人为之疯狂的《看见你的声音4》片段，金旻奎超甜美歌声让现场的所有女性沦陷，也受到大众关注，小奶狗形象大幅飙升！



▼薛仁雅上过非常多次《RM》，2018年EP.388-389、EP.426-427，令人印象最深刻的还有…

2018年2月4日 EP.520 薛仁雅大秀舞蹈！绝招变身 B-Girl 做地板动作 ICE，超帅气～！



2019年6月23日 EP.457，薛仁雅和请夏一起表演，这一集也超爆笑的。XD



PS：以上集数（EP）直接复制youtube官方显示，仅供参考～！

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