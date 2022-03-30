樂童音樂家哥哥李燦赫難得送妹妹咖啡車：雖然不知道你要做什麼...現實兄妹又搞怪了！XD

又是樂童音樂家兄妹倆被迫營業的一天！

樂童音樂家的李燦赫和李秀賢是韓娛圈的清流，不僅成員公然鬧不和，從一生下來就不和，而且從不回應組合的「不和傳聞」。如果你看到他倆同框秀兄妹情，那肯定是兩人向資本低頭（誤），被迫營業了（笑）！



許久不見的樂童音樂家，這兩日突然有了新動向，哥哥李燦赫居然「良心發現」，給妹妹送去了應援咖啡車，雖然兩人總是被叫「現實兄妹」，但哥哥還是很照顧妹妹的。 李秀賢還特意發了IG Story，炫耀哥哥送來的咖啡車，表示「啊，有點小感動~」咖啡車白色車身上印著大大的「歐巴送」，看來是想告訴所有人，這是哥哥送給妹妹的禮物。 不過車身上另外一行字眼立刻戳破了哥哥的小心思，李燦赫的頭像上寫著：「雖然不知道你在做什麼，但好好幹吧」，看得李秀賢都忍不住吐槽：「你都不知道我要做什麼，為什麼要送。」哥哥明明是心疼妹妹，卻故意做出漫不經心的態度，幸好妹妹很機靈，知道哥哥是故意這麼說的，又在文裡加了一句「反正我很開心」。



一對比心互相反著來、牽手只碰手指、台上互搶話筒的塑膠兄妹，他們的日常就是「現實兄妹」啊，經常打打鬧鬧互相diss，但這都是出於愛的表現，兩兄妹的互黑日常太可愛了。



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