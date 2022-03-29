韶宥不慎打破DinDin的名牌盤子，意外反應超暖！DinDin燦笑：「姐姐，另一個盤子也可以打破的！」

是出手闊綽的帥氣姐姐啊！XD

24日韶宥和DinDin在各自的Youtube頻道同步更新了一起喝酒聊天的影片，兩人是歌謠界的知名好友，這次來到DinDin家，就「蘇子葉爭議」等有趣話題展開討論。

韶宥開玩笑給DinDin測量身高，坐下時不小心碰到DinDin作為禮物收到的名牌餐盤，掉在地上發出清脆的破碎聲！韶宥驚訝得捂住嘴，DinDin拍拍她的肩膀說：「沒關係，GUCCI碎了而已，沒關係。 」韶宥：「我會給你買一個。 」DinDin讓她先到旁邊去免得受傷，自己則拿來工具打掃地板。



韶宥喊著：「我沒有醉！」隨即拿起手機搜索：「不就是GUCCI？ 我看看有沒有LV的盤子。 」還真的找到了！韶宥下單時DinDin一邊客氣一邊開心地說：「呀~不買也沒關係的~結帳了嗎姐姐？ 謝謝姐姐。 」然後指著另一個盤子說：「姐姐，這個也可以打破的。 （輸入收貨地址）呀~我們姐姐超帥的有沒有！打破盤子就馬上再買一個，到哪裡找這樣的姐姐啊！」



DinDin收到盤子後給韶宥發來了認證照片：「媽呀謝謝。 」果然是出手闊綽的帥氣姐姐！



其實韶宥和DinDin經常一起喝酒，但是對食物的口味完全不同：韶宥超愛吃辣、覺得有辣就幸福，DinDin則完全不理解：「為什麼要花錢拷問自己？ 」整個臉都辣到變形了XD



對「蘇子葉爭議」等等男女關係的相關「爭議」倒是看法完全一致，DinDin：「那個人如果一直夾不上來又一直夾，更讓人火 大啊！」韶宥：「我都會第一個出手幫忙（壓住），完全不理解有什麼好爭議的！」對於「男 /女朋友和同性朋友一起出去抽煙」一致認為完全沒有問題，對於「同性朋友替自己的男/女朋友拉上大衣拉鍊」則一致認為不行。 DinDin：「除非是她的手包著石膏不能動！」韶宥：「連我的造型師都沒有替我拉過拉鍊！」XD現實好友的對話全程都非常有趣：



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