韶宥不慎打破DinDin的名牌盘子，意外反应超暖！DinDin灿笑：「姐姐，另一个盘子也可以打破的！」

是出手阔绰的帅气姐姐啊！XD

24日韶宥和DinDin在各自的Youtube频道同步更新了一起喝酒聊天的影片，两人是歌谣界的知名好友，这次来到DinDin家，就「苏子叶争议」等有趣话题展开讨论。

韶宥开玩笑给DinDin测量身高，坐下时不小心碰到DinDin作为礼物收到的名牌餐盘，掉在地上发出清脆的破碎声！韶宥惊讶得捂住嘴，DinDin拍拍她的肩膀说：「没关系，GUCCI碎了而已，没关系。 」韶宥：「我会给你买一个。 」DinDin让她先到旁边去免得受伤，自己则拿来工具打扫地板。



韶宥喊著：「我没有醉！」随即拿起手机搜索：「不就是GUCCI？ 我看看有没有LV的盘子。 」还真的找到了！韶宥下单时DinDin一边客气一边开心地说：「呀~不买也没关系的~结帐了吗姐姐？ 谢谢姐姐。 」然后指著另一个盘子说：「姐姐，这个也可以打破的。 （输入收货地址）呀~我们姐姐超帅的有没有！打破盘子就马上再买一个，到哪里找这样的姐姐啊！」



DinDin收到盘子后给韶宥发来了认证照片：「妈呀谢谢。 」果然是出手阔绰的帅气姐姐！



其实韶宥和DinDin经常一起喝酒，但是对食物的口味完全不同：韶宥超爱吃辣、觉得有辣就幸福，DinDin则完全不理解：「为什么要花钱拷问自己？ 」整个脸都辣到变形了XD



对「苏子叶争议」等等男女关系的相关「争议」倒是看法完全一致，DinDin：「那个人如果一直夹不上来又一直夹，更让人火 大啊！」韶宥：「我都会第一个出手帮忙（压住），完全不理解有什么好争议的！」对於「男 /女朋友和同性朋友一起出去抽烟」一致认为完全没有问题，对於「同性朋友替自己的男/女朋友拉上大衣拉炼」则一致认为不行。 DinDin：「除非是她的手包著石膏不能动！」韶宥：「连我的造型师都没有替我拉过拉炼！」XD现实好友的对话全程都非常有趣：



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