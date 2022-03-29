《社內相親》EP.9社長&夏莉正式戀愛收視再創新高11.6%！季次長的炸彈酒+BTS舞蹈引發熱烈討論～

（最新劇照）昨晚最新一集的 EP.9 中，令大家印象最深刻的是哪一幕呢？（雖然很難過但只剩三集了～TAT）

（雷）SBS《社內相親》第9集收視率再創自身新高，全國11.6%、首都圈12.4%、最高瞬間達到14.1%，成績相當驚人。

除了姜泰武（安孝燮 飾）社長與申夏莉（金世正 飾）正式戀愛後甜滋滋的日常外，昨晚季次長（任基鴻 飾）的炸彈酒表演也讓觀眾們為之驚艷，搭配BTS熱門曲〈血、汗、涙〉與〈Dynamite〉（中文有炸藥之意）的專屬舞步，流暢的表演也引發熱烈討論。

最後還乖乖地幫店家拖地，也算是善良的收尾了！XDDD



今晚EP.10最新劇照，四人約會～



接下來談及昨晚EP.9的劇情



姜泰武與申夏莉正式交往後，因為泰武要出差所以一早就邀請夏莉來一場晨間約會，結果帶她到朋友的店親自下廚，做了一桌的美味讓夏莉非常感動。



兩人在公園談心，泰武靠近夏莉以為要KISS閉上眼睛，結果是要幫她擦掉臉上的醬汁，但下一秒又霸氣的拉回熱吻，戀愛後嘴唇一直沒有休息啊～！（一有空就認真工作XD）



另一邊，車成勳（金旻奎 飾）代替社長去和趙友貞（徐惠媛 飾）相親，正面拒絕對方且表明自己有女友，但友貞被電到後表示自己不介意，希望可以試試看戀愛；本想對陳映書（薛仁雅 飾）坦白代替相親的事，卻一直被打斷無法順利開口。



而成勳準備把映書介紹給重要的人見面，映書卻意外帶來了傷心的友貞，三人就這樣見面變成修羅場，友貞還把成勳當成負心漢教訓(人家都說自己有女友了!?)，映書則是一氣之下就轉身離開，聰明如她瞬間理解狀況，但無法體諒成勳總把泰武的需求放在第一位，果然副CP太甜太順利，編劇準備來小虐一下。



最後，就是姜泰武和申夏莉的部門同仁聚餐片段，場面到後來十分歡樂，還被忙內社員看到兩人桌下偷偷牽手，一併爆料呂部長跟季次長戀愛中的消息，結果被大家以為她喝太醉胡言亂語。



最終，爺爺姜會長（李德華 飾）意外撞見在街邊準備牽手、氣氛曖昧的泰武&夏莉，下一集預告爺爺甚至說出：「不要再跟泰武見面（交往）了。」我大膽猜測下一句是「你們倆直接結婚吧！」哈哈哈，不開玩笑了，爺爺一直對夏莉沒有好印象，究竟會如何討爺爺歡心呢？只剩三集了，估計是不會太拖戲，大家就放心地看吧！



▼EP.10預告：



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