[有雷]《單戀原聲帶》真的只是好朋友？粗線條韓韶禧＋小心翼翼朴炯植：這樣的距離誰能抗拒（EP1）

[有雷]《單戀原聲帶》首集終於上線了，由韓韶禧與朴炯植所飾演的恩秀與宣宇，嚴格來說是相伴了19年的老友，不過他們之間真的是純友誼嗎？第一集就說明了他們之間的粉紅曖昧！

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歌詞作家恩秀（韓韶禧飾）與攝影師宣宇（朴炯植飾）是從9歲就玩在一起的多年老友，自在地相處分享一切心情。不過兩人也在工作上雙雙遇到了瓶頸，恩秀歌詞作品被嫌棄沒有真實暗戀情感而被名作曲人退件，宣宇則是在舉辦攝影展前遇上低潮，認為自己拍不出好的照片，希望放自己一個長假。



恩秀被作曲人指出「作品中感受不出暗戀的痛苦」，而找了宣宇喝酒，說自己實在不明白那樣的感受，喜歡就告白，告白後就交往，到底有什麼問題呢？宣宇卻明白地說出「暗戀就是面對喜歡的人卻很多話說不出口」，恩秀開始揣測宣宇在國外有暗戀對象，要求宣宇到自己家同住2週，協助她完成這首歌的歌詞重新交卷。宣宇卻明確地拒絕了她。



宣宇思考著自己的照片為何連自己都不滿意？而恩秀希望他能夠對自己誠實，傾聽自己心裡的聲音。他回想到4年前，與恩秀相約在熟悉的小店，一起等待著攝影大賽的成績揭曉，其實他的內心除了大賽成績，更準備向身邊的老友告白。成績揭曉不如恩秀所想的冠軍，宣宇只得到了第二名，讓恩秀相當不滿意開始狂灌酒，而朋友們也提到了她劈腿的前男友。



宣宇找恩秀出去吹吹風，她卻執意繼續喝，朋友們起鬨說兩人怎麼不乾脆再一起呢？恩秀卻明白的說「不可以，因為我不能沒有他，我們必須當一輩子的朋友……」宣宇獨自收起了準備好的告白禮物娃娃，只好放棄了原本的計畫。而隔日一早，宣宇卻帶著行李箱來到了恩秀家門口，讓恩秀開心不已。宣宇更是大秀廚藝，也一起清掃房子，相當愜意。酒足飯飽之後，恩秀醉倒睡了，雖然宣宇刻意保持了距離，恩秀卻不客氣的往他的臂彎裡靠，兩人四目相望，這樣的距離誰能抗拒？



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