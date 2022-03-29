《Tracer》任時完與劇中主角黃東柱最相像的是？「信念與正義」自曝提議修改劇本中原設定造型

演員任時完所主演的MBC金土電視劇《Tracer》已於上週播出大結局，也在最終回完成他的復仇並創下本劇自身最高收視率紀錄。劇中任時完所飾演的黃東柱一角，從一開始對父親的不諒解，到發現父親含冤而死，並進行復仇，情緒的轉折與精采劇情牽動著觀眾們的情緒。

《Tracer》劇情描述比起檢察體系，許多財團更懼怕的是國稅廳，而稅收五組在黃東柱（任時完飾）加入後更掀起了腥風血雨，打擊國稅廳內部的不正之風。黃東柱曾是業界最厲害，協助大企業逃稅的會計師，卻因父親的死亡讓他立志進入國稅廳工作查明真相，而他不按牌理出牌的嗆辣風格，更讓原本腐敗的國稅廳官員們紛紛下台。



任時完在終演訪談時被問到自己和劇中主角最相像的點在哪裡？他覺得要以相像來說似乎有點難，因為每個人都有很多不一樣的面，對他來說就是把某部分刻意放大演出。以黃東柱的機靈小聰明來說，任時完覺得和自己相似的情形就是所謂的信念，努力說出自己應該要說的話。如果不說出應該說的話而放任，也是違背了正義的行為。黃東柱就是不忍耐而說出心裡話的人，也是不只空談而會實際付諸行動的人



黃東柱的個性在於幽默與穩重之間，爽快實現正義思想的人物。任時完自己分析這角色的特性並表示，黃東柱是個口才華麗，對上位者無所畏懼，有什麼就說什麼的人，本身也很有實力。任時完也透露劇本中本來安排黃東柱穿著挺拔西裝，是一個完美角色，但他覺得有點太令人喘不過氣，於是他向討眼提議將黃東柱的造型改為寬鬆的休閒服裝，還搭配一頭蓬蓬的捲髮。



任時完也透露在《Tracer》中對於演技所做的努力。因為黃東柱機智又幽默，讓任時完很擔心角色本質被破壞，擔心自己的表現與角色特性相互衝突。本次的角色也是任時完第一次挑戰此類型的題材，他透露收到劇本時看到的是密密麻麻的文字，也代表了本劇需要深入投入並好好閱讀劇本。作為演員他不迴避這樣的使命感，演出必須對得起作家付出的心血，當然也感謝觀眾們一路支持《Tracer》。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞